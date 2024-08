Astrologinja Lenka: Retrogradnost Merkurja ponuja priložnost, da dokončamo načrte

Luna je vstopila v znamenje Bika, kjer se počuti najbolj domače. V tem obdobju se ustvarja prijetno vzdušje, še posebej, ko se družina ali bližnji prijatelji zberejo za skupno mizo. Poudarek je na uživanju v dobri hrani, pijači in udobju. Bikovo znamenje spodbuja željo po dosežkih in zaslužku, saj ima finance v ospredju. Priporoča se preživljanje časa v naravi, na svežem zraku, kjer lahko najdemo notranji mir in sprostitev.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Lunin trigon s Soncem dodatno podpira to harmonijo in spodbuja uspešne dogovore, še posebej v krogu družine. Hkrati retrogradni Merkur v znamenju Leva tvori sekstil z Marsom v Dvojčkih, kar omogoča hitro in uspešno reševanje vseh tekočih poslov. Retrogradnost Merkurja ponuja priložnost, da dokončamo zamisli in načrte, ki smo jih prej pustili nedokončane. Mars pa prinaša hitrost in odločnost brez odlašanja.

Danes, na Saturnov dan, je Saturn retrograden v znamenju Rib, kar prinaša na površje globoko zakopane probleme iz preteklosti. Soočenje s temi težavami je lahko boleče, vendar je nujno za napredek. Ribi, kot znamenje duhovnosti in občutljivosti, lahko v takih situacijah hitro izgubijo same sebe, če se preveč poglobijo v te težave. Pomembno je, da ohranimo ravnovesje in ne zanemarimo svojih potreb. Saturn, kljub svoji strogi naravi, daje priložnost za soočenje z resnico in postopno razrešitev potlačenih problemov.