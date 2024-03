Astrologinja Lenka: Prišlo bo do odličnih spoznanj in rešitev

Luna nadaljuje svojo pot v ognjenem in avanturističnem znamenju Strelca, tako da si danes lahko to pozitivno energijo naberemo do naslednjega meseca.

Že od jutra pa je v lepem aspektu z Venero iz znamenja vodnarja, ki včeraj z Uranom ravno revidira vse svoje izkušnje in z lahkoto posreduje vsa svoja doživetja. Lepa povezanost in še lepši odnos z ljubljeno osebo ali prijateljem. Zaupanje in zgodba brez konca. Toda zvečer, preden bo zapustila Strelca in se premaknila v Kozoroga, bo Luna v kvadratu z Neptunom iz Rib. Ne glede na to, koliko je pozitivnih misli in ognjene moči, je še vedno Neptun, ki kraljuje v svojem znamenju rib, in njegova magična moč lahko pretrese čustva, lahko človeka pripelje do dvoma, oslabi moč, ki jo ima tukaj. In to ga takoj potegne v dvom, v nestabilna čustva ali celo v to, da podleže tujemu vplivu. Treba je ostati trden v svojih prepričanjih in si dovoliti, da zlahka popuščate tujim spoznanjem ali predlogom. Trdno ostanite pri svojih občutkih in nič vas ne more potegniti navzdol ali zamajati.

Še posebej, ker je danes Merkur v sekstilu z Uranom v znamenju Bika. Kakšne odlične vpoglede in ideje lahko dobite od tega vodnega in intuitivnega znamenja? To je čas za popolnoma nove vizije, nove vizije uma, a iz največje globine in tišine. Skozi meditacijo, skozi svoje sanje, ki jih lahko uresničite, samo zato, ker vanje trdno verjamete. Prišlo bo do odličnih spoznanj in rešitev za reševanje določenih problemov ali doseganje prej narejenega, in to povsem na hiter, izviren, drugačen in nenavaden način. To so tista nenavadna mesta, ki jih uporabljate vi in ​​nihče pred vami nanje sploh ni pomislil. Vendar pa vse, kar pride tako nenadoma in nepričakovano, je treba sprejeti in se jih ne bati, ne glede na to, kako genialne in nenavadne ideje so, saj jih boste lahko uresničili.

Astrološka karta.

Danes je ponedeljek, lunin dan in je v Strelcu. No, to je velika energija, še večji ogenj in ogenj, ki širi toploto in pozitivno energijo, da lahko najdemo izhod iz vsega, pa naj bo včasih še tako težko. Izkoristimo to energijo že danes, za vse, kar nas navdihuje in odpira nova obzorja.