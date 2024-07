Astrologinja Lenka: Pripravite se na raztresenost, a hkrati kreativnost

Luna je v devici, v znamenju, ki mu je pomemben red, organizacija in čistoča. Včasih ti ljudje tudi pretiravajo v čistoči, a to je lahko le odraz notranjega nezadovoljstva.

Šele opoldne bo naredila kvadrat z Jupitrom iz znamenja dvojčkov. Jupitru ne bodo všeč pretiravanja, Luni pa ne Jupitrova raztresenost na vse smeri, ko bi rad vse doživel, a pustil za seboj nedokončano in razmetano.

V tem primeru se bo lažje znajti v zmešnjavi, saj sta oba v istemu dispozitorju, ki ju vodi v velikodušnem Levu. Le tako lahko dominirajo na svojih področjih, se dokazujejo in ustvarjajo.

Danes je Venera, planet lepote in harmonije, na stopinji pada Marsa. Kakšne izdaje, prevare in laži lahko doživi v tem trenutku? S tako ranjenimi čustvi gre počasi proti Neptunu, da bi našla tolažbo, da bi našla mir v kakšni samoti ali molitvi.

Danes je sreda, Merkurjev dan in on je glavni v znamenju leva. Želi, da se njegove besede slišijo, in velikokrat ustvari kakšno dramo, da bi bil v središču pozornosti.

Je pa tudi podkupljiv. Že z eno samo pohvalo, komplimentom in prijazno besedo vam lahko zaupa svoje srce. A še vedno želi, da je samo in ni nihče drug kot on v središču pozornosti, a nekje globoko v srcu je le srčna oseba.

Mars in Uran sta že v konjunkciji in to zelo hitro povzroči nervozo v pogovoru. Zavedati se je treba, da besede lahko prizadenejo bolj kot katerokoli drugo orožje.