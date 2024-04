Astrologinja Lenka: Pripravite se na ponedeljkov sončni mrk

Luna je v znamenju rib in se počasi pomika proti Neptunu, svojemu dispozitorju. Le kaj bosta pripravila le dan pred sončnim mrkom? Sicer potrebujemo počitek in umirjenost, a Neptun ima vedno neko svojo vero, ki jo prenaša na Luno. Pri tem le pazite, da ne boste ostali v nejasnih odnosih in nerazčiščenih pogovorih.

Okrog 12.30 je Luna prešla v znamenje Ovna, vendar sedaj s popolnoma drugačno frekvenco in atmosfero. Zdaj ne more ničesar začeti ali delati hitro in naglo. Zdaj je čas, da se sprostite in pripravite na jutrišnji sončni mrk. Danes je najbolje ostati v tišini, miru in brez obremenitev.

Prvi aspekt, ki ga bo naredila, je sekstil s Plutonom v znamenju Vodnarja. In tu so jasna sporočila, naj gremo po pravi poti, saj so čustva podprta v vsem, kar je v nas najbolj iskreno.

In konjunkcija z Venero v tem znamenju poguma, neustrašnosti, vseeno zahteva določeno umirjenost, da ne delujemo nepremišljeno. Počakajmo raje na čas po mrku in takrat naredimo vse, o čemer trenutno sanjamo in si želimo.

Do mrka pa se obrnite vase in iščite lepoto v sebi in ne okoli sebe.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki se počasi pomika v mlaj in svoj največji mrk. Največji, ne le da je dosegel stopnjo vzvišenosti svojega največjega uspeha, slave in največje stvaritve, ki jo lahko doseže, ampak je tu tudi Chiron prav z njim. Bo uspel zaceliti svojo globoko rano in bolečino, ki jo nosi od rojstva, ali pa bo čutil potrebo, da nekoga prizadene, da mu povzroči bolečino, misleč, da je vsega on kriv?