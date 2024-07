Astrologinja Lenka: Priporočljivo je, da se izogibate kakršnim koli konfliktom z najbližjimi

Luna je v znamenju kozoroga, da si duša v tem zanj težkem znamenju malo odpočije in se pripravi na jutrišnjo drugo polno luno. Šele zvečer naredi sekstil s svojim dispozitorjem Saturnom iz znamenja rib. To je lep aspekt, marsikaj pobrati iz spomina duše na preteklost, nekatere stvari sprejeti in razrešiti, da bo lažje šlo naprej. Ne moreš iti in načrtovati ničesar v življenju, če ne razčistiš s tisto nakopičeno preteklostjo v sebi, kajti navsezadnje je to Saturn – čas, ki ga nihče ne more prevarati ali obiti. Takrat pride do soočenj oziroma določenih blokad, če se to ne razčisti pravočasno.

In planet Mars je danes na zadnji stopinji znamenja bika. Je v sekstilu z retrogradnim Neptunom, zato se ti zelo uspešno skrivajo, snujejo vse, kar ne sme biti javno in znano. To je tako velika globina velikih skrivnosti, še večjih prevar in prevar, ki jih ni mogoče zlahka ali sploh odkriti.

V poznih večernih urah Mars preide v znamenje dvojčkov in bo tam ostal do 4. septembra. Ta je že čemeren in radoveden, a hkrati multitasker za vse vrste dela, zdaj pa ga Mars pospeši in privede do še večje hitrosti ali zmede, odvisno od človeka. Tistim, ki že tako ali tako morajo delati več stvari hkrati, je to prišlo še kako prav, tistim, ki imate radi red in organizacijo, pa bo nereda, živčnosti in neorganiziranosti še več. Ker Marsu to ustreza, še posebej, ker ga dispozitor Merkur vodi v znamenje leva, kjer je v zelo dobrem položaju.

Astrološka karta.

Glede na to, da je to znak, povezan z govorom in komunikacijo, je treba biti zelo previden pri hitrosti izgovorjenih besed, ko gre za kakšen nesporazum ali nezadovoljstvo, saj se bodo takoj pojavili prepiri in prepiri. In po drugi strani so vključena vsa prevozna sredstva, zato bo vsaka prevelika hitrost človeku ali prevoznemu sredstvu prinesla le nevšečnosti, težave.

V tem obdobju je priporočljivo, da se izogibate kakršnim koli konfliktom z najbližjimi, torej brati, sestrami ali sosedi, saj boste nekaj le še poglobili, če je že v slabem položaju.

To obdobje je najbolje izkoristiti za učenje novih stvari, branje, komunikacijo tam, kjer je prijetno in kjer lahko človek naredi načrt za nekaj, kar je treba storiti takoj.

Danes je sobota, Saturnov dan, in je retro in v znamenju rib. Ko čutite, da vas nekdo napada z besedami, da se ne počutite prijetno, je najbolje, da se prepustite tišini, miru in meditaciji, brez kakršnih koli popravkov o tem, kdo ima prav in kdo ne, in tako ne boste sebi naredili svojega slab dan.