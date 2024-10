Astrologinja Lenka: Prihaja sončni mrk. Poglejte, na kaj morate biti pozorni

Luna je že v znamenju Tehtnice in se pripravlja na Sončev mrk, vendar danes ne oblikuje nobenih drugih aspektov, razen prehoda čez južni vozel. Ta prehod jo še enkrat opomni, da je zdaj pravi trenutek za očiščenje in dokončanje tistega, kar je potrebno.

Mrk, ki bo nocoj ob 20:49, se bo zgodil na 10. stopinji Tehtnice. Ta dogodek odpira številna vprašanja glede odnosov – bodisi poslovnih, družinskih ali partnerskih. Prav partnerski odnosi bodo najpogosteje v ospredju naših misli. V prihodnjih šestih mesecih bo največ sprememb in pozornosti namenjenih prav tem odnosom.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Ker je južni vozel tako blizu mrku, to dodatno poudarja moč tega pojava in nas poziva, da se vprašamo, kaj je potrebno opustiti ali spremeniti, zlasti v odnosih. Če smo izgubili smisel, zakaj smo z nekom skupaj, je zdaj pravi čas, da se tega odkrito lotimo. Ta energija lahko vpliva tudi na odnos z enim od staršev, saj bo za nekatere ta tematika zdaj še posebej aktualna. Pomembno je, v katero astrološko hišo in na kateri planet mrk vpliva pri posamezniku – vsi ne bomo čutili iste intenzivnosti, a tisti, ki jih bo ta mrk močno prizadel, bodo doživeli velike spremembe.

Mnogi bodo imeli priložnost nepričakovano uspeti v javnem življenju, začeti novo kariero ali doseči uspeh na poslovnem področju, čeprav so morda mislili, da tega niso sposobni.

Pazljivo izbirajte besede

Merkur, ki je v konjunkciji z obema planetoma, nas opozarja, da moramo delovati mirno in premišljeno. Pomembno je, da pazljivo izbiramo besede, še posebej pri komunikaciji z drugimi, ter da pustimo, da se nekateri odnosi zaključijo brez večjih konfliktov. Venera, ki je v eksaltaciji Urana, poziva k osvoboditvi vseh ovir, ki jih posameznik že nekaj časa nosi v sebi.

Čeprav se lahko na začetku zdi, da so nekatere situacije napete ali celo žaljive zaradi Marsovega vpliva, ki ustvarja kvadrat, se na koncu lahko pokaže rešitev. Venera je namreč v lepem aspektu s Saturnom, ki prinaša stabilnost in vztrajnost pri doseganju ciljev ter omogoča, da se iz zapletenih situacij najde izhod.

Pomembno je ostati miren in ne izražati ljubosumja, jeze ali bolečine na nesramen način, ampak razumeti, da to odraža globoke notranje potrebe.

Danes, na dan Merkurja in Sončevega mrka, ki sta v konjunkciji, je priporočljivo čim manj govoriti, ostati v tišini in miru. To je odličen čas za meditacijo in zapisovanje želja za naslednjih šest mesecev. Tehtnice, bodite močni v tem obdobju.