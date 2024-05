Astrologinja Lenka: potlačene zadeve prihajajo na površje

Luna je v znamenju ovna in je ob zori na stopinji sončne egzaltacije, a hkrati na stopinji, kjer je bil zadnji sončni mrk. Včeraj je bil Merkur, zdaj pa Luna, ki marsikaj aktivira, saj mrk učinkuje do junija. Zdaj nekatere stvari prihajajo na površje. Sprejmite jih v tišini in miru s seboj, tako vas ne bodo kaj dosti prizadele.

Takoj zatem pride v konjunkcijo z Merkurjem, ki je še vedno v njegovi senci in še ni prepričan o številnih novih začetkih. A vseeno je to oven, ki odkrito in neposredno pove, kar koli je, in ga sploh ne zanima, kako je komu všeč, kar pove. Za določene podvige je to idealen položaj, da se pogumno in samostojno lotite marsičesa. To je Oven in to je opomin vsem, da se moramo obrniti vase. To velja za samozavest in za vse, česar se lotite. To moč moramo najprej iskati pri sebi, šele nato pri drugih. To osebo v sebi lahko najdemo z odkritimi pogovori ali spravo z bližnjo osebo. Hkrati lahko naredite načrte za nove posle ali kakršna koli dela. Poglejte vase, ali vas kaj boli, morda ima težko težavo, o kateri je zelo težko govoriti, ali pa mislite, da boste vse zmogli sami.

Zvečer preide Luna v znamenje bika in njene prioritete so popolnoma drugje. V Biku se bodo raje usedli za mizo in razmišljali, kaj bi danes jedli, skuhali, dobili.

Danes je ponedeljek, lunin dan, prav tako je danes v znamenju ovna. Tu se lahko v človeku pojavi preveč adrenalina in preveč energije, zato je najbolje, da se izognete kakšnim nepotrebnim iztirjenjem.