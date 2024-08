Astrologinja Lenka: Pomembno je ohraniti potrpežljivost, verjeti, da se bodo stvari sčasoma uredile

Luna je še vedno v znamenju kozoroga in ne ustvarja aspektov z drugimi planeti, zato deluje počasneje, mirno in brez naglice ali nervoze. To vzdušje lahko pri nekaterih vzbudi občutek, da se vse odvija zelo počasi, ali celo, da se nič ne dogaja. Drugi pa v tem času morda ustavijo in premislijo o preteklosti.

Zvečer bo Luna tvorila trigon z Venero v znamenju device, kar bo prineslo več praktičnosti, konkretnosti in premišljenosti v naše delovanje. Zemeljski element bo v ospredju, kar lahko pomeni tudi večjo osredotočenost na materialne dobrine.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Danes zjutraj se je na nebu oblikoval kvadrat med Marsom in Saturnom, kar bomo čutili skozi ves dan, nekateri pa še tudi jutri. Ta aspekt ni najbolj ugoden, saj v ljudeh vzbuja strah, negotovost in vprašanje, ali so pripravljeni prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Pojavi se lahko notranja blokada, dvom o lastnih sposobnostih, kar lahko vodi do jeze, nezadovoljstva in trme. V takih trenutkih se pogosto odpovemo nadaljevanju dela ali pripravam na nove izzive. Občutek, da nas nekaj sili v neko smer, čeprav si tega ne želimo, lahko povzroči občutek upora. Pomembno je ohraniti potrpežljivost, verjeti, da se bodo stvari sčasoma uredile, in se zavedati, da morda potrebujemo le nekaj več časa ali truda.

Danes je petek, Venerin dan, in Venera se nahaja v znamenju device na stopinji Merkurja. V takšnih razmerah se lahko vprašamo, ali je lahko ljubezen, ki izhaja iz razuma in računice, resnično prava in iz srca. Za nekatere pa je to največja sreča, saj v takem razmerju najdejo stabilnost in varnost. Kljub temu pa racionalen um lahko ugasne in uniči užitke, po katerih hrepeni Venera.

Poleg tega lahko pretirana obsedenost z redom, čistočo in natančnostjo, ki jo prinaša vpliv device, prinese težave, zlasti pri ženskah, saj lahko povzroči zdravstvene težave na področju jajčnikov, dojk in maternice. Občutek žrtvovanja za druge je lahko močan, zato je pomembno, da se osvobodimo krivde in se nehamo počutiti dolžne. Vedno je priporočljivo, da osrečimo svojo Venero z majhnimi, a iskrenimi dejanji veselja.