Astrologinja Lenka: Pogumno sprejmite odločitve za nove začetke

Luna je v znamenju dvojčkov in ustvarja ležerno, puhasto, vzdušje brez zapletov in malenkosti. Vedno pa je povečana mentalna aktivnost na vseh področjih življenja, pa tudi sama komunikacija.

Čez noč je imela dobro srečanje s Plutonom, kar dodatno okrepi in podpre vsako potrebo po transformaciji ali spremembi na sebi, v sebi. Potem nastopi njegov dispozitor Merkur, s katerim vstopa v kvadrat, zato nastanejo nekatera nesoglasja in nerazrešene situacije, ki človeku niso po volji.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Možno je, da se oseba sama znajde v nejasni situaciji, katero odločitev sprejeti in katero pot ubrati. Površnost Lune lahko sogovornika pošteno spravlja ob živce, saj bi rada, da je vse na svojem mestu in po načrtih. In za Luno je bolj pomembno, da se sprosti, zabava in da vse poteka v duhu razumevanja.

Okoli 11. ure v istem znamenju pride Luna v konjunkcijo z Marsom. In to že zahteva veliko pozornosti, veliko koncentracije za vse. Ne samo, da lahko prinese prepire, predvsem z najbližjimi, človek sam si lahko naredi nekaj škode. V prometu je še posebej pomembno, da smo pozorni in zbrani, da ne izgubimo osredotočenosti na vožnjo. Kot vedno v takšnih situacijah bo vedno trpela šibkejša oseba ali bolj čustvena oseba. Zato sta potrebna velik mir in potrpežljivost. In pri nekaterih lahko hitreje, bolj energično in pogumno sprejema odločitve za nove začetke.

Po tako napornem dnevu bo še kako prav prišel sekstil s Soncem, saj bo človeku prinesel umirjenost in notranji mir, da bo lažje načrtoval vse, kar si želi.

Danes je torek, dan Marsa je v radovednem in komunikativnem Dvojčku, zato mu energije in hitrosti prav nič ne manjka. V vsem bo hiter, ne samo pri spretnost pri ročnem delu, ampak pri vseh pogovorih in dogovorih. Hitrost je tu vrlina, le za tiste, ki želijo opravljati več del hkrati. Toda v vsem je potrebna velika previdnost.