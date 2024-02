Astrologinja Lenka: Ne bodite prehitri, raje dobro premislite

Že od jutra pa Luna ni samo v znamenju rib, ampak tudi v objemu Neptuna. Težave pri vstajanju iz postelje, maček v glavi, žive sanje so lahko le nekateri znaki. Pozicija Lune prinaša prevare, neresnične iluzije ali celo odvisnost od nečesa.

Za nekoga bo to trenutek, ko pridejo iskrice vizije za novo ustvarjalnost, za nove lepe stvaritve. Vse je del tega trenutka, zato jutro začnite z meditacijo.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Nato Luna preide sekstil z Marsom, vendar so energije tukaj prešibke za kakršno koli akcijo. To bo bolj načrt kot konkretna izvedba. Do poldneva, počasi, umirjeno, brez energije ali celo brezvoljnosti, tudi brez načrtov.

Okrog 14.30 Luna preide v znamenje ovna in to je tista močna in hitra energija, ko bi danes naredili vse, česar nismo v nekaj dneh.

In takoj je v sekstilu s Plutonom v znamenju vodnarja. Šele zdaj lahko počasi uresničimo vse, kar smo načrtovali z mlajem. Tu dobimo energijo, za katero sploh ne vemo, kako in zakaj se je zgodila, a smo naenkrat polni moči, kot bi se prerodili.

Ne pehajte se za ničimer, za kar se vam zdi, da je zdaj čas, da to kupite ali naredite.

A Mars, tista najmočnejša energija, ki nas danes potiska, je na zadnji stopinji znamenja svoje vzvišenosti. Je malo bolj umirjen, brez velikih akcij ali celo poskusov obrniti to svojo pravo energijo nekam v drugo smer. Je pa stopinja, ki ni preveč jasna, premalo natančna in vedno nosi neresnico in zavajanje. Tudi če nekaj ne gre po načrtih, ne silite, ne pritiskajte in, kar je najpomembneje, ostanite mirni, ne da bi se jezili. Povežite se s seboj in delajte v tišini.

Danes je ponedeljek, lunin dan, popoldan pa se počasi angažira za vse. Edina težava tega znamenja je, da niste prehitri, da nekaj storite, ne da bi dobro premislili. In ne pehajte se za ničimer, za kar se vam zdi, da je zdaj čas, da to kupite ali naredite. Počakajte vsaj do poldneva, šele potem se lahko lotite večjih akcij.