Astrologinja Lenka: Pazite se zahrbtnosti

Luna je bila zjutraj na koncu znamenja strelca, ob 9. uri pa je vstopila v kvadrat z retrogradnim Neptunom iz znamenja rib. Tukaj je energija oslabljena, pojavijo se dvomi in človek se v takih situacijah nekako izgubi. Popolnoma nepripravljen je na karkoli, ne samo, da Neptun dezorientira, ampak je vse skupaj na zadnji 29. stopinji, kar še dodatno jemlje moč in energijo.

V takšnih situacijah je najbolje, da ničesar ne načrtujete in ne vztrajate za vsako ceno, saj je lahko izid še slabši.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Okoli 10. ure preide Luna v znamenje kozoroga, ozračje se usmeri v delo in načrte, orientirali se boste na uspeh. Luna je na vrhuncu, kar poka od energije, saj se pripravlja na polno luno, ki nas čaka čez dva dni. Ta bo v znamenju kozoroga, na njegovi zadnji stopinji - to je že druga polna luna v tem znamenju, saj je bila prva na 1. stopinji.

Ponuja se veliko lepega

Sonce se počasi bliža koncu znamenja raka. Danes je na zelo specifični stopinji, ki lahko ponudi priložnost za marsikaj lepega, poviša ugled ali celo poveča možnosti za uspeh.

Mars iz znamenja bika je prišel na sam konec znamenja in se počasi pripravlja na prehod v dvojčka. Bik mu ni najbolj naklonjen, zadnja stopinja pa njegovo energijo manifestira v obliki skrivnih, zahrbtnih, zelo negativnih pripetljajev.

Danes je petek, Venerin dan, ta je na 10. stopinji leva. Je vesela, ustvarjalna in dramatična - želi biti v središču dogajanja, hrepeni po občudovanju, pohvali in zmagoslavju. Blesti v dragih oblekah, energije pa ji na tej točki omogočajo, da bi to razkošje lahko dobro unovčila v svoj prid.