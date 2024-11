Astrologinja Lenka: Odlična priložnost za poslovne projekte, a hladnejši odnosi

Luna v znamenju kozoroga prinaša nekoliko resnejše vzdušje, hladnejše odnose in manj bližine ter nežnosti. Ko napreduje, vstopi v harmoničen sekstil z retrogradnim Saturnom, ki se nahaja v znamenju rib in deluje kot njen dispozitor.

V takšnih ugodnih aspektih se pogosto pojavi občutek podpore in zaščite – vedno je nekdo, ki pomaga ali mu je mar. Če nič drugega, to pomeni, da cenimo dober nasvet nekoga, ki bo želel deliti svoje modrosti.

Saturn v tem kontekstu lahko nakazuje, da se težave rešujejo mirno in tiho, kar ustvarja zdrave temelje za trden odnos in vztrajno delo. Ta vpliv je odlična priložnost za poslovne projekte, ki zahtevajo odgovornost in ambicijo za doseganje visokih ciljev.

Premagovanje strahu in dvomov

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

V tem obdobju je prisoten tudi sekstil s soncem v znamenju škorpijona, ki osvetljuje skrite želje, tiste, ki smo jih morda nekoč skrivali pred drugimi ali celo pred samimi seboj. Kot da nas je bilo strah, da so te želje prevelike in premočne, da bi jih uresničili.

A ni res – vse je mogoče, ko verjamemo vase in poznamo svojo moč, brez strahu in dvomov. Ta vpliv prinaša notranje ravnovesje, ko človek jasno ve, kaj si želi in čuti, da lahko to doseže. Motivira ga zavedanje, da lahko počne tisto, kar mu prinaša srečo in uspeh.

Danes je sreda, dan Merkurja, ki je trenutno v znamenju strelca. Čeprav pravijo, da je Merkur tu v izgnanstvu, to pomeni, da je poln idej in razmišljanja, a to težje uresničuje.

V vseh svojih načrtih se včasih izgubi – bolj ko si želi doseči nekaj konkretnega, bolj se oddaljuje. A hkrati uživa v svoji pustolovščini, optimizmu, humorju in veselju. Merkur v strelcu obožuje potovanja, obvlada tuje jezike in ostaja povezan z vsem, kar se od njega pričakuje. Nikakor ne želi ostati na enem mestu.