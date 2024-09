Astrologinja Lenka: Oddahnite si od napetosti in uživajte

Luna se še vedno nahaja v znamenju Tehtnice, kar prinaša prijetno vzdušje in prostor za številne dobre izkušnje. Tekom dneva, poleg tega, da tvori aspekt z Jupitrom, nima drugih pomembnih astroloških vplivov, kar nam omogoča, da se oddahnemo od napetosti in se bolj sproščeno posvetimo uživanju v pozitivnih energijah, ki jih ta aspekt prinaša.

Ko je Luna povezana z Jupitrom, planetom sreče in širine, lahko pričakujemo nekaj grandioznega, nekaj, kar prinaša srečo in občutek izpolnjenosti. Ta kombinacija spodbuja občutek hvaležnosti, notranjega miru in sposobnosti, da v vsem najdemo lepoto in zadovoljstvo.

Ljudje se v tem času počutimo navdahnjene, da bi dosegli več, bili drzni in samozavestno vstopili v večje projekte. Notranja vera nam daje pogum, da verjamemo v svoje sposobnosti in v to, da bomo vedno našli pravo pot, saj nas vodi občutek, da imamo podporo – bodisi znotraj sebe bodisi od zunaj. Ta vera je tista, ki nas spodbuja k velikim korakom, kot so odpiranje podjetja, večje investicije ali pogumna življenjska potovanja.

Težko je ostati pri enem cilju

Težko je ostati pri enem cilju, saj Jupiter, ki je v znamenju Dvojčkov, prinaša željo po znanju, komunikaciji, učenju in potovanjih, pa naj bodo ta dolga ali kratka. Dušo dodatno osrečujejo nove izkušnje in informacije, kar nas navdaja z radostjo in širino.

Kasneje bo Luna vstopila v opozicijo s Hironom, kar lahko prinese trenutke refleksije. To je lahko priložnost, da se izognemo občutku ranjenosti in premislekom o tem, zakaj smo se v preteklosti toliko posvečali drugim in zanemarjali sebe. Namesto tega nas aspekt spodbuja, da najdemo srečo v sebi, postavimo zdrave meje in dovolimo, da ta proces mine brez večjih pretresov.

Danes je petek, dan Venere, ki se prav tako nahaja v domačem znamenju Tehtnice. Ta energija nas usmerja k lepoti in harmoniji v odnosih, da stvari delujejo na najboljši možen način. Vprašanje je, ali smo sposobni prisluhniti svojim potrebam, vzpostaviti ravnovesje in slediti harmoniji, ki jo prinaša Venera.

Se lahko prepustimo njenemu vodstvu in dovolimo, da nas navda z lepoto, ali pa jo morda pokvarimo z drugimi prioritetami? Venera je planet zadovoljstva, sreče in veselja, tako v malih kot velikih stvareh. Predstavlja način, kako dobro poznamo in cenimo sebe ter ali si znamo ugoditi. Pa smo sposobni podpreti njeno energijo in si izpolniti želje?