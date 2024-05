Prisilila sta ju, da na bankomatu dvigneta denar, tako se je končalo

V sredo nekaj pred 11. uro so bili novomeški policisti obveščeni, da naj bi neznanca v Novem mestu z grožnjami prisilila dva oškodovanca, da sta na bančnem avtomatu dvignila denar in jima ga izročila.

O nasilnežih je OKC seznanil policiste na širšem območju in na podlagi opisa so ti izsledili in prijeli 18-letnika z območja Brežic in 16-letnika z območja Novega mesta.

Osumljencema so zasegli denar in ga izročili oškodovancema.

Ugotovili so še, da je mladoletnik, ki je bil pod vplivom alkohola, razgrajal na terasi gostinskega lokala in razmetaval stole. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

O kršitvah javnega reda in miru bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.