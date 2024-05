Deželak junak se odpravlja na svojo jubilejno deseto pot po Sloveniji

Deželak se na svojo jubilejno deseto pot po Sloveniji v sklopu akcije Deželak junak odpravlja 29. maja. No, že v ponedeljek, 13. maja, pa si bomo lahko premierno ogledali film Deželak junak in dežela junakov.

To je film o junaškosti Slovencev, o tem, kako znamo stopiti skupaj in pomagati. Gre za poklon vam, draga Slovenija. Vabljeni torej na premiero v ponedeljek, 13. maja, ob 18. uri v ljubljanskem Cineplexu na Rudniku. Tam bo Miha Deželak in drugi voditelji Radia 1.

Zbrana sredstva od prodaje vstopnic pa bodo seveda namenjena počitnicam otrok. No, če film zamudite v Ljubljani, si ga boste lahko do konca meseca ogledali še v Mariboru, Novem mestu, Celju, Kranju, Murski Soboti in Kopru.

Sicer pa tudi letos namen akcije Deželak junak ostaja enak - zbiranje denarja za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin, saj verjamemo, da si vsak otrok zasluži brezskrbne počitnice in nepozabne spomine.