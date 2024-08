Astrologinja Lenka: Obeta se harmoničen dan

Ob zori je bila Luna v trigonu z Uranom v Biku. Ena spodbuda in pripravljenost na številne nepričakovane in nenadne odločitve od jutra in za ves dan.

Nato vstopi v opozicijo z retrogradnim Neptunom in vseeno zna nekoliko vznemiriti to dušo Device. Kot da je dala premalo za druge, zato se počuti krivo, zakaj se ni bolj potrudila. In ta občutek ni potreben, saj jo lahko le še bolj spotakne ali pa se lahko zgodi, da izgubi negotovost.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Okrog 11.30 Luna preide v znamenje tehtnice in to je potreba, ko se obračamo k drugim, ko razmišljamo o prijetnih in lepih stvareh. Da gre vse lepo, harmonično, brez obremenitev in šibkih besed. Takoj gre v trigon s Plutonom. To je podpora osebi, da se podviza in lahko doseže veliko več, kot si misli. Zelo dobra in podporna energija za vse, tudi za tisto, za kar ste mislili, da ne zmorete. Odpira tudi nov pogled na odnose, predvsem partnerske, kako in na kakšen način popraviti ali začeti znova, na povsem drugačen način.

Venera je v zatonu v Devici, kar temu znamenju ni ravno všeč, prišla je v konjunkcijo z retro Merkurjem, s svojim gostiteljem. Kaj in o čem se pogovarjati, ko se ne morejo dogovoriti. Čeprav je Merkur retro, je v svojem domu, ima svoj odnos, svoj razum in svoj pogled na življenje. Tu se ga čustva pravzaprav ne dotaknejo, saj se mu bo Venera pritoževala, kako nesrečna je v ljubezni, kako je drugi ne marajo, kako so vsi proti njej. Morda jo bo zdaj v tem okolju ignoriral in ji lahko tudi reče, naj doma kaj popravi ali pa gre v službo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan in tudi dan, ko se odpira Levji portal, 8. avgust. 8 (2024) Sonce je v konjunkciji z najsvetlejšo zvezdo Sirius. Čeprav so to številke, ki iščejo preobrazbo, regeneracijo, obnovo, vendar naj bo v skladu s Soncem na bolje, na lepše, na močnejše in za uspeh na vseh področjih življenja. Zavestno se prepustite in pustite, da iz vas prihaja pozitivnost in vera v vse dobre stvari.