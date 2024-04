Astrologinja Lenka: Nekatere skrivnosti, ki so bile globoko skrite, se bodo razkrile

Čeprav je Merkur še vedno retrograden, je Luna v znamenju leva, kjer je vzdušje veliko lepše in boljše. Ne le zato, ker si zna postaviti prioritete in živi z njimi, ampak ima dobre aspekte z nekaterimi planeti do tik pred večerom.

Lep trigon z Venero v ovnu, veliko energije, volje, moči, veliko navdiha in še več ognja. In to je neustavljiva energija, ko je treba nekaj narediti, kupiti ali samo tisti občutek, koliko si vreden in kako močan si. Razvajajte se s kakšno malenkostjo, naredite načrt, kaj se boste kmalu lotili.

Tu je tudi trigon z retrogradnim Merkurjem, ki nas spominja na tisto, kar je bilo pozabljeno, nekoč načrtovano in zdaj je čas, da to dokončamo. To je dober čas, če želite obnoviti nekatere dogovore, obnovite skrhane odnose z nekom, ki vam je blizu.

Ker Luna zvečer vstopi v kvadrat najprej z Jupitrom, nato pa z Uranom. Potreba po pretiravanju, potreba po veliko več, a nekdo je tam, da reče ne, dovolj je. Denar je mogoče uporabiti za nekaj bolj praktičnega, bolj uporabnega. Če nisi v stiku s samim seboj, te lahko potegnejo nerealna pričakovanja od drugih, od prijateljev in šele nato pride do nezadovoljstva, prizadetega ega in trenutnih nenadnih prekinitev. Nekatere skrivnosti, ki so bile globoko skrite, se bodo razkrile, kar bo prizadelo človekovo dušo. In še posebej bo prizadet ponos, ko človek misli, da ima samo on prav, ne da bi pomislil na druge ali celo, zakaj tega ni naredil on prvi, ampak je to storil nekdo drug pred njim.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in on je še vedno retrograden do 25. aprila in je povezan s Chironom. Še vedno čuti tisto nezadovoljstvo in notranjo jezo, da so vsi krivi za njegove napačne in prenagljene ideje, da ga nihče ne razume, da so vsi proti njemu. Vse gre za notranje nezadovoljstvo, ki je tlelo že veliko dlje in zdaj, podžgano z mrkom, prihaja na površje hitreje kot običajno. V teh dneh je najbolje umiriti misli, ne hiteti z nečim samo zato, da bo čim prej opravljeno, samo notranji vzgib misli, da je tako najboljše. In ni, šele kasneje je videl, da se je še bolj zapletel v lastne besede in neuspehe.