Astrologinja Lenka: Ne potrebujete pogojne ljubezni

Luna je na koncu znamenja leva, a v ostrem odnosu z Marsom, ki je v znamenju vodnarja že ves napet in poudarjen. To ni najboljša energija za začetek dneva, saj hitro nastanejo frustracije, nezadovoljstvo, kritike in še ostrejši odzivi. Predvidevam, da je Mars kipel: da je zapustil svobodo in tipsko ležerno življenje, moral se je preusmeriti v druge vode. Najbolje je, če ste mirni in ne dovolite, da vas čustva in nenadne reakcije negativno premaknejo in pokvarijo ves dan. Okoli 9. ure je Luna prešla v znamenje device, kar je čisto spremenilo vzdušje. Čutiti druge, jim pomagati in pospravljati, le ne dlakocepiti za vsako malenkost.

Portret – Lenka Stanić. FOTO: Osebni Arhiv

Mars je na zadnji, 29. stopinji, to ni energija za kakršnekoli začetke, še manj pa za velika dejanja, velika dela, ne za začetek ljubezenske zveze, ker je vse to začetek s koncem. Raje se že danes pripravite na razne premike, saj ni enostavno zapustiti ležernega in lagodnega življenja, kjer je vse usmerjeno v druženje in svobodo, in prevzeti toliko obveznosti in odgovornosti.

Ljubezen je izziv, sploh če je premalo cenjena

Danes je petek, Venerin dan, ta pa se šele odmika iz Saturnovega objema. To ponuja priložnost za spoznanje, da ne potrebujete tuje ljubezni, pomoči in podpore, če je ta z nečim pogojena.

Ljubezen je izziv, sploh če je premalo cenjena. Zakaj bi dovolili, da vas nekdo izsiljuje samo zato, ker sami sebe ne cenite dovolj? Vredni ste veliko več, kot si mislite, saj je Venera razvneta, le zavedati se morate svojih potencialov in želja, brez pričakovanj. Dovolj je trpljenja, odrekanja lepim stvarem in užitku.

Morda ste se končno sprostili po vseh prevarah in izdajah, ki ste jih doživeli med iskanjem prave ljubezni. Pomembno je, da vsaj enkrat v življenju živite svoje sanje, iščete svoje zadovoljstvo in notranjo srečo. Najti morate sami sebe. Zato ni odveč, če si ta dan polepšate s kakšno malenkostjo, saj le tako odprete pot, da bi vam nekdo podaril nekaj nepričakovanega.

Veselite se vsake malenkosti in načrta, ki se vam porodi.