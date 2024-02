Astrologinja Lenka: Ne oklepajte se nekih vzorcev in malenkosti

Luna ostaja še dva dni v znamenju Device, glede na njeno analitičnost, natančnost, točnost, predanost in ustrežljivost ni lahko vse počistiti in razčistiti, še bolj pa narediti načrt za prihodnost. To bo danes njena prednost, poleg tega, da bo naredila trigon z Uranom v znamenju Bika. Čeprav je tu vzdušje skromno in nekoliko sramežljivo, je tu Uran, ki pravi, da zmoreš več, bolje, drugače in drzneje. Ne oklepajte se nekih vzorcev, ne oklepajte se nekih malenkosti, sprostite se in verjemite, da zmorete veliko več in veliko bolje. Vse, s čimer se boste ukvarjali s tveganimi posli, vam bo prineslo še več, saj je le treba zaupati vase, samo če si to res želite ali ne. No, vse, kar je v zemeljskih znamenjih, se mora materializirati, videti z očmi, biti oprijemljivo, nekaj čutiti in ne samo načrtovati.

In na drugi strani imamo Venero v znamenju Vodnarja, ki ne popušča pred nobenim napredovanjem v času, v običajih, v vseh oblikah sprememb in razstavljanj. Tukaj je zanjo izziv, pa karkoli že bo. Ne omahuje in ne razmišlja o tem, kako je videti iz drugih oči, pomembno ji je, da uživa v vseh spremembah, raznolikosti, v vsem, kar jo dela posebno in loči od drugih. Pa naj gre samo za vedenje, oblačenje, barvo las ali le njen občutek, da je vse pred njo odprto in mogoče.

Astrološka karta.

Kvadrat z Jupitrom iz znamenja bika pa jo samo še bolj vleče, da se loti tistih zahtevnih, ekscentričnih in rahlo nevarnih stvari, saj jo vznemirja, ji daje še več adrenalina. In pri Jupitru ni meje, koliko denarja lahko porabi, da kupi nekaj v dvojni količini, da kupi magomalonske stvari, ki jih sigurno jutri ne bo niti pogledala, kaj šele uporabila. Vstopiti v ljubezensko razmerje, ki nikakor ni v skladu z navadnimi standardi, a vzbuja začudenje, začudenje ali obsojanje drugih. Ampak njej je vseeno, malo prijatelj, malo zaljubljenost, pa spet razhod in tako v krogu. Ker ta potreba po svobodi v njej ji ne dovoli, da bi bila zvezana, da bi se ustavila na enem mestu, da bi si odrekla tisti globoki in oddaljeni dih, dih svobode in brezmejnega zraka.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki že plava v morskih globinah, v znamenju rib. Osvetljuje vse, kar je najgloblje, kar se s prostim očesom ne vidi, kar se le čuti, skozi nekaj, kar nas občasno spomni, da je naše in da smo ga skrili nekje globoko v sebi, misleč, da smo pozabili. In nismo, ker nas občasno opomni predvsem, ko pride do Saturna, in reče stop in to je tvoje in vso karmo in vso dediščino svojih korenin moraš prečistiti, spremeniti, če hočeš. iti naprej in biti luč v sebi. In ta svetloba, no, tako je lepa in tako malo je potrebno zanjo.