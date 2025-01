Astrologinja Lenka: Nastane lahko slaba volja, ki bo vplivala na ves dan

Luna je v znamenju device, ki analizira in pripravlja, a ji tudi marsikaj ni po godu. Kvadrat z Jupitrom iz znamenja dvojčkov jo lahko do neke mere čustveno iztiri, predvsem zaradi njene površnosti, razpršenosti in neurejenosti. Pojavi se občutek, da v vsem pretirava, medtem ko bi devica rada vse zmanjšala. Tako lahko nastane slaba volja, ki bo vplivala na ves dan.

A tu je Merkur iz znamenja kozoroga, ki bo nudil tolažbo in dal vedeti, da nekatere stvari niso le v urejanju in malenkostih, ampak, da se je treba pripraviti na nekaj dolgotrajnega. Če nič drugega, omogoča dober pogovor in razpravo, zlasti ko gre za dogovore o poslovnih potezah.

Tu je tudi Venera v ribah, ki je ne zanima materialni svet, še manj izgubljanje časa z urejanjem in vsakdanjimi opravili. Pomembno ji je, da se dobro počuti, da uživa ter verjame, da je ljubezen najpomembnejša stvar v življenju.

Sonce bo, preden zapusti znamenje kozoroga, ustvarilo sekstil z Neptunom iz znamenja rib. To odpira intuicijo, poglabljanje vase in iskanje najboljšega, kar lahko ustvarimo. Skozi duhovnost, domišljijo, vero in ideale lahko doseže ali vsaj začrta načrte za prihodnost. Tu lahko pridobi različne velike uvide, ki ga lahko vodijo k uresničitvi, če le verjame vase, kar tu lahko. In kaj drugega, če ne navdih, ki ga človek nosi v sebi, poganja ne le posel, temveč tudi samo življenje?

Danes je petek, Venerin dan, Venera pa v znamenju rib počasi potuje proti Saturnu. To včasih ni najboljše, še posebej, ko ji nekdo odreka ljubezen ali se mora iz določenih razlogov celo žrtvovati. Saturn zahteva tradicionalno, stanovitno in zvesto ljubezen, medtem ko Venera želi le ljubezen. Kako vse to združiti, je odvisno od posameznika. Vendar ona ljubi vse, kar jo osrečuje, pa čeprav je to le majhno darilce.