Astrologinja Lenka: Največje stopnjevanje zla, nasilja, uničenja in vsega najhujšega še ni prišlo

Luna je v znamenju vodnarja, ki prinaša svobodno, drugačno, včasih tudi malo noro energijo. Kajti od največjega genija do največjega norega izziva je zelo majhna nit.

Čez dan pa gre v trigon z Jupitrom iz znamenja dvojčkov, kar je še ena povsem prijetna, vesela in zelo dobra energija. Širjenje optimizma, spoznavanje novih ljudi, povezovanje z množico ljudi podobnih stališč in pogledov. Veliko zgodb, komunikacij, dogovorov, kar je lahko zelo koristno. Ta zračni trigon poveča miselnost v katerem koli pogledu, glede znanja ali učenja dodatnih stvari.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Venera, planet največjih želja in ljubezni, je prišla do konca znamenja vodnarja in počasi prehaja na najvišjo višino, da se malo sprosti in prepusti čustvom in nežnosti. In zdaj je v stanju zaključka vsega, kar se dogaja, ne prinaša ničesar trajnega, še manj pa ničesar, kar bi imelo stabilnost ali trajnost. Morda gre za obljubo, ki se zelo hitro konča, zato ni dan za kakršne koli začetke, kaj šele ljubezen, partnerstvo ali nakup česa lepega.

Še vedno smo ujeti v opozicijo med retro Marsom v levu in Plutonom v vodnarju. Največje stopnjevanje zla, nasilja, uničenja in vsega najhujšega, kar se lahko zgodi posamezniku ali človeštvu, še ni prišlo. Še vedno je potreben velik mir in še večji nadzor nad psihopatsko odštekanim vedenjem, ki samo čaka, da se aktivira. Ker je ego tako zatemnjen in zamegljen s sovraštvom in maščevalnostjo, ki je le odraz lastne nemoči. Kraji oziroma države, ki so povezane z znamenjem leva, so še vedno v nevarnosti takšnih neumnosti.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno retrograden in še vedno spominja na besede, na dogovore, ki so bili sklenjeni in neuresničeni. Zdaj je čas, da uredite marsikaj v zvezi z raznimi načrtovanji, krajšimi potovanji ali zgolj uredite odnose z bližnjimi, v soseščini ali s tistimi, ki jim je ostalo še kaj nedokončanega.