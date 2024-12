Astrologinja Lenka: Načrtnost, vztrajnost in prelomni začetek zime

Takšna precizna energija v znamenju Device pogosto lahko prinese težave z drugo osebo, še posebej z nekom, ki ji čistoča in popolna urejenost nista prioriteta. Kvadrat z Merkurjem vedno prinaša kritike ali nesporazume z nekom, ki vam je zelo blizu, saj ta oseba ne postavlja vsega na svoje mesto. Medtem ko je Merkur v Strelcu, se drugi strani zdijo pomembnejši širši in dolgoročnejši pogledi, kot pa izgubljanje časa z vsakodnevnimi malenkostmi, ki za njo niso posebej pomembne.

Opozicija s Saturnom lahko povzroči, da se oseba počuti nekoristno ali izkoriščeno za nekatere nepovratne usluge, kar jo vodi v stanje apatije ali depresije. Ni potrebno, da si nalaga preveč dela, ki si ga je zamislila v glavi; namesto tega naj se prepusti, da telo samo določi, koliko in kaj lahko naredi za druge, vendar brez občutkov krivde ali slabe vesti.

Kvadrat Lune z Jupitrom lahko vodi do tega, da oseba pretirava v vsem, kar misli, da mora narediti sama. Ne čuti meje, koliko in do kod lahko gre pri služenju drugim in postaja njihova služabnica.

Astrološka karta.

Danes ob 10:21 pa Sonce prehaja iz pustolovskega v resnega in hladnega Kozoroga. To je hkrati začetek zime, solsticij in najkrajši dan v letu v našem delu sveta. Sonce v tem znamenju čuti potrebo, da se izrazi na najbolj stabilen, ambiciozen in uspešen način. To je njegov najvišji cilj, še posebej na področju kariere, kjer lahko s svojo vztrajnostjo, trdnostjo in načrtnim pristopom doseže najvišje položaje. Energija tega znamenja ni le izredno vzdržljiva, temveč od nas zahteva tudi odgovornost, da smo samoodgovorni za vse, kar želimo in počnemo. Tu je vse načrtovano dolgoročno, razmišlja se tudi o prihodnjih generacijah in o tem, da bi jim pustili trdne temelje za njihovo prihodnost. To je znamenje, ki ceni tradicijo, pri čemer je ta tradicionalnost, ki se prenaša skozi generacije, izjemno pomembna.

Danes je sobota, Saturnov dan, in ta je v znamenju Rib. Od danes pa naslednji mesec dni bo gostil Sonce in vplival na upravljanje njegove sposobnosti, s čimer ga bo usmerjal k doseganju ciljev. Pomembno je ne le začeti velike projekte, temveč vztrajati in jih dokončati, ne glede na težavnost. Saturn v Ribah lahko hitro omaja to energijo, zaradi česar se oseba prehitro utrudi in odneha. Zato je potrebno najprej v tišini s seboj narediti načrt in nato vztrajno iti do cilja.