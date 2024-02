Astrologinja Lenka: Podzavestno bodo nastajale blokade

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju tehtnice, kjer je fokus na dobrem počutju in splošni zunanji harmoniji. Dan bo s tega vidika minil brez aspektov z drugimi planeti, vse bo v redu, ne bo nastala dodatna gneča.

V nasprotju z luno je danes zgoščena aktivacija med Merkurjem, Soncem in Saturnom v ribah. Kot bi se zbrali, da bi razrešili vso preteklost in ji postavili nove temelje.

Ne le, da bo Merkur v konjunkciji s Soncem, ampak bo šel celo skozi kazimi konjunkcijo - to pomeni, da bo pod direktno zaščito sonca, svetlo obsijan. Merkur vlada komunikaciji, razmišljanju in govorjenju. Če vam v tem trenutku uspe nekaj narediti, nekaj začeti, to pomeni uspeh na tem področju, vpliv pa je ugoden tudi za dogovor s pomembno osebo.

Podzavestno bodo nastajale blokade in zavračanje idej, ki bi jih bilo potrebno uresničiti. FOTO: Zulman Getty Images/istockphoto

Strah in dvomi

Merkur bo nadaljeval pot proti Saturnu in vzbujal občutek strahu in nemoči. Spraševali se boste, ali je nekaj prav, ali se lahko lotite neke določene stvari? Podzavestno bodo nastajale blokade in zavračanje idej, ki bi jih bilo potrebno uresničiti. Pojavi se lahko pomanjkanje samozavesti, nemočne misli. Morda se bo v vse to vmešal še kdo drug in vas skušal ustaviti, vas prepričati, da ne boste zmogli. V pogovoru je lahko tudi več ostrine ali zahtev po nečem, kar bi morali narediti. Lahko pride do razčiščevanja nekih starih dogovorov in nedokončanih načrtov. Opomnite sami sebe, da vse lahko dosežete, a počasi in umirjeno, brez napetih situacij.

Astrološka karta dne 28. 2. 2024 FOTO: Lenka Stanić

Zvečer gre sonce v konjunkcijo s Saturnom. To bo ustvarilo občutke moči: če se potrudite, lahko dosežete karkoli. Morda bodo potrebna odrekanja in trud, a ohranite ostrino, bodite osredotočeni na cilj. Morebitne destruktivne misli bodo posledica zastarelih prepričanj.

Zato je najbolje, da vse počnete počasi, tiho, z veliko razumevanja.