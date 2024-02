Štirje astrološki znaki, ki največkrat lažejo

Na podlagi osnovnih značilnosti astroloških znakov je mogoče predpostaviti tudi, kdo se najraje izogne resnici. Astrotalk takole niza znake, ki menijo, da je ta velikokrat precenjena ali jo zaobidejo iz drugega razloga.

Dvojček

Vlada jim Merkur, znani so po svoji dinamični in prilagodljivi naravi, in prilagodljivost v njihovem svetu včasih pomeni tudi prirejanje resnice ali kar laganje.

Ne samo to, oni so izvrstni govorniki, ki s svojimi zgodbicami radi pretiravajo, jih olepšujejo ali delajo bolj dramatične. Njihove pripovedi so vedno zanimive, niso pa vedno tudi najbolj resnične.

Dvojčki radi kaj prikrijejo. FOTO: Siphotography/Gettyimages

Riba

Naslednje na seznamu so ribe, vodno znamenje pod vplivom Neptuna, planeta sanj in iluzij.

Rojeni v tem znaku so znani po bujni domišljiji in čustveni globini. To je kombinacija, zaradi katere se pogosto ujamejo v svet iluzij in ponarejanja resničnosti ter tudi namernega ali nenamernega ustvarjanja scenarija, ki ni ravno v skladu z resnico.

Kreativna narava jih včasih preprosto preveč zanese.

Tehtnica

Priljubljene tehtnice težijo k harmoniji v odnosih. Ker se za vsako ceno želijo izogniti sporom in skušajo ohranjati mir, včasih kaj prikrijejo, zamolčijo ali povedo v neskladju z resnico.

Za varovance planeta Venera sta mir in harmonija pomembnejša od te.

Strelci ne lažejo zato, da bi komu škodovali, temveč zato, da izpadejo bolj zanimivi. FOTO: Guruxoox/Gettyimages

Strelec

Strelec slovi po neomejenem optimizmu in ljubezni do življenja.

To v vsakdan slehernika prinaša pravo svežino, a včasih je vse malce pretirano, tako kot zgodbice, ki jih rojeni v znamenju pod vplivom planeta Jupitra olepšujejo, z besedami pretiravajo in dogodke slikajo drugačne, kot so se v resnici zgodili.

Strelci tudi na takšen način ohranjajo pozitivnost in veselje.