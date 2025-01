Astrologinja Lenka: Mlaj v Vodnarju – čas za nove ideje in pogumne odločitve

Danes ob 13.35 nastopi mlaj v znamenju Vodnarja na 9. stopinji. To je močan trenutek, ki prinaša nove ideje, vizije in priložnosti za sveže začetke.

Mlada Luna je v konjunkciji z Merkurjem, ob njiju pa je tudi Pluton, ki prinaša izjemno moč in pogum za začetek nečesa novega. Hkrati nas spodbuja, da se dokončno poslovimo od stvari, ki nas obremenjujejo in nas zadržujejo v preteklosti. Brez tega ni prostora za lepše in boljše priložnosti.

Mlaj v Vodnarju od nas zahteva, da opustimo stare vzorce in se odpremo naprednim, izvirnim in drznim idejam. Pogosto so takšne ideje pred svojim časom in se na prvi pogled zdijo preveč drzno ali celo nerealno, vendar se sčasoma pokažejo kot preroške. Vodnar je vedno korak pred drugimi – odprt za nove tehnologije, inovacije in napredne rešitve.

V tišini do novih spoznanj

To je odličen čas za mreženje, izmenjavo idej in sodelovanje s tistimi, ki delijo naše vrednote. Vodnar ceni poštenost, družbeno pravičnost in enakopravnost, zato nas mlaj spodbuja k povezovanju z ljudmi, ki razmišljajo podobno. Prav tako je ugoden trenutek za obnovitev starih prijateljstev ali za začetek novih sodelovanj.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Mlada Luna ima močno podporo Jupitra, kar ne vpliva samo na posameznike, ampak tudi na družbo kot celoto. Odpira vrata velikim vizijam in nam pomaga, da z vero vase uresničimo svoje cilje. Jupiter, ki že en mesec stoji na isti stopinji, razkriva vse, kar je bilo skrito, lažno ali napačno predstavljeno. Do 4. februarja bo poudarek na razkritjih in revizijah preteklih dogovorov, nato pa se bodo stvari začele premikati naprej.

Saturn, eden od dispozitorjev mlaja, se nahaja v Ribah in nas uči, kako najti ravnovesje med čustveno občutljivostjo in notranjo trdnostjo. Pomaga nam, da v tišini pridemo do novih spoznanj. Po drugi strani Uran, ki že dlje časa biva v znamenju Bika, ruši stare finančne in materialne temelje ter zahteva spremembe in prilagajanje novim razmeram.

Ker je danes sreda – dan, ki pripada Merkurju – je pravi trenutek za pogumna in iskrena razmišljanja. Podprte so odločitve, ki temeljijo na poštenosti in jasnosti. To je tudi odličen čas za zapisovanje svojih ciljev in želja za prihodnji mesec.