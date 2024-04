Astrologinja Lenka: Luna počasi vstopa v svojo tišino in se pripravlja na polno luno

Luna je v zadnji pentadi tehtnice, kamor skuša vnesti malo več harmonije, taktiziranja in potrpežljivosti. In do konca tega znaka ne ustvarja več nobenih vidikov. Počasi vstopa v svojo tišino in se pripravlja na polno luno, ki bo jutri - nocoj ob 01:40 v znamenju škorpijona.

Okoli 17. ure preide v znamenje škorpijona in vstopi v njegov tunel čustev. Ali bo ostala povsem mirna v svoji tišini in temi ali pa jo bo kvadrat s Plutonom potegnil še dlje v tiste globine in tiste strahove. In ravno to daje človeku občutek, da se mora braniti, da pride do eksplozije občutkov. Kaj in koga obdržati ali izvajati nadzor nad nečim ali nekom? Kaj lahko ustavite oziroma zakaj bi to storili? Na silo se ne da doseči ničesar, ne z izsiljevanjem, ne z grožnjami, ne z izsiljevanjem.

Čas je, da izpustiš, karkoli in kdorkoli je. In še ni čas za nove načrte, spočijte se, umirite se in bodite močni v sebi. Najbolje je v takih situacijah, da se čim bolj potopite v meditacijo, čiščenje in prepuščanje.

Astrološka karta.

Sonce je na stopinji rgzaltacije Lune, kjer se čuti moč v vseh materialnih in finančnih situacijah. Človekova volja je usmerjena v to, da čim več ustvari, naredi čim več. In tukaj končno uspe.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju rib. Težko, zaspano in čas brez energije, brez cilja in smeri, ki se zdi, da se giblje v sanjah, bolj nazaj kot naprej. Vse je blokirano in vse gre skozi čustva, skozi nemoč. In tu je najlažje odnehati, se smiliti samemu sebi ali si preprosto privoščiti kakšne nezdrave stvari. A tudi tu se da marsikaj narediti, materializirati, čeprav je vse voda, vendar z veliko vizualizacijo, tišino, mirom in šele kasneje počasi k svojim realizacijam.