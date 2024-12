Astrologinja Lenka: Luna ostaja v znamenju kozoroga

Danes Luna ostaja v znamenju kozoroga, kar poudarja resnost, odgovornost in previdnost. To prinaša občutek zadržanosti in zmanjšuje sproščenost ali notranje veselje. Zvečer bo Luna tvorila trigon z retrogradnim Uranom v biku, kar lahko prinese nepričakovane spremembe, ki jih kozorogova narava težko sprejme. Kozorogi namreč cenijo stabilnost in raje preoblikujejo staro kot sprejemajo novo.

Hkrati je Sonce v optimističnem strelcu v kvadratu s Saturnom v ribah. To ustvarja napetosti med sproščenim idealizmom in potrebo po konkretnosti ter praktičnosti. Jupiter sicer blaži to napetost, vendar Saturn spodbuja osredotočenost na realnost in pragmatične odločitve.

Venera v kozorogu se približuje Marsovi energiji, kar spodbuja ambicije in uspešnost, še posebej v poslovnih zadevah. Hkrati njen sekstil z Neptunom prinaša čustveno mehkobo in ustvarja notranji konflikt – kako uravnotežiti poslovne cilje in čustvene potrebe?

Merkur v opoziciji z retrogradnim Jupitrom poudarja introspekcijo in visoka pričakovanja. Ta vpliv zahteva razmislek in premišljene korake, saj lahko hitre odločitve privedejo do zmede ali občutka razočaranja.

Svetuje se, da se osredotočite na osebne cilje, najprej razjasnite lastna prepričanja in šele nato sprejmete večje odločitve. Previdno ravnanje z denarjem in premišljen pristop vam lahko pomagata preprečiti občutek izgube ali razočaranja.