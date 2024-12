Astrologinja Lenka: Luna je vstopila v ognjeno znamenje leva

Luna je vstopila v ognjeno znamenje leva, ki prinaša toplino, radodarnost, ljubezen, pa tudi samozavest in potrebo po izstopanju. To znamenje spodbuja kreativnost, organiziranost in pogum, a lahko zaradi pretiranega prepričanja v lastno prav deluje tudi dominantno ali celo ukazovalno.

Ponoči je Luna oblikovala opozicijo s Plutonom, kar je njeno že tako močno energijo še dodatno okrepilo. To je povzročilo intenzivne občutke prizadetosti, zavrnitve in posesivnosti. A najzahtevnejši trenutek pride med 9. in 11. uro, ko Luna vstopi v konjunkcijo z retrogradnim Marsom, kar je kot priliti olje na ogenj.

Takrat lahko pride do čustvenih izbruhov, nepričakovanih zbadljivk in celo globokih ran, ki jih povzročijo ljudje, ki so nam blizu. Prepiranje in konflikti bodo v tem času skoraj neizogibni, zato je ključno, da ostanemo mirni, potrpežljivi in se izogibamo opravičevanju ali dokazovanju svojega prav. Ta trenutek lahko izzove nezavedne, nepremišljene reakcije, zato je najbolje energijo usmeriti v ustvarjalnost, šport ali druge dejavnosti, ki pomagajo sprostiti napetost.

Kljub tej zahtevni energiji Merkur prinaša nekaj olajšanja. Luna se z njim povezuje v harmoničen trigon, kar omogoča jasnejše razmišljanje, racionalne odločitve in bolj pozitiven pogled na situacijo. Merkur v Strelcu krepi optimizem in nas spodbuja, da se osredotočimo na prijetne trenutke, ki lahko polepšajo dan.

A hkrati Sonce v Strelcu oblikuje kvadrat z Neptunom v Ribah, kar lahko prinese občutke razočaranja ali zmede. Morda boste dvomili o svojih odločitvah ali občutili razočaranje zaradi prelomljenih obljub, tako v osebnih odnosih kot v službi. Ta vpliv lahko oslabi vašo energijo in povzroči občutek izgubljenosti. Pomembno je, da ne iščete tolažbe v nezdravih navadah ali substancah, saj bi to le še poslabšalo razmere.

Danes je sreda, Merkurjev dan, ki nas spodbuja k pozitivnemu razmišljanju. Čeprav lahko Merkur v Strelcu včasih preveč filozofira ali obljublja več, kot lahko izpolni, ima ta energija dobrohoten vpliv. Naj nas vodi njegov optimizem in sposobnost najti lepoto v vsakdanjih trenutkih.