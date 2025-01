Astrologinja Lenka: Luna je prešla v znamenje raka

Luna je prešla v znamenje raka, kjer se počuti domače, saj to znamenje simbolizira toplino in varnost. Rak ustvarja vzdušje, ki nas spomni, da sta dom in družina največja vrednota v našem življenju. Spominja nas na nežnost, objeme in preproste trenutke bližine, kot so družinska kosila in pogovori o vsakdanjih malenkostih, pa tudi o pomembnih stvareh.

Dan pred polno luno se zdi, da so nekatere naloge že tik pred zaključkom. V tem času smo lahko čustveno bolj občutljivi, hitro reagiramo na stvari, ki nas vržejo iz tira. Hkrati pa nas opozarja na potrebo, da nekaj sprejmemo in se na to ne obremenjujemo preveč.

Zatem Luna vstopi v opozicijo z Merkurjem, ki pogosto simbolizira sorodnike, kot so bratje, sestre ali otroci, ki niso zadovoljni s tem, kako stvari potekajo. Morda bo nekdo raje posvetil čas svojim obveznostim, kot da bi se prilagajal drugim.

Ko Luna preide v trigon z Venero, ki je v svoji eksaltaciji, situacija postane nekoliko mehkejša. Ta povezava prinaša več razumevanja, veselja in lepote. Luna se nato premika proti Saturnu, kjer lahko iščemo stabilnost z nekom starejšim ali pa si želimo prostora, kjer lahko nadaljujemo svojo pot brez obveznosti do drugih, saj tam čutimo največjo svobodo.

Danes Mars, ki je retrograden v raku, tvori trigon z Neptunom v ribah. To nas spomni, da je čas za razmislek o preteklosti in morda popravljanje napak. Lahko raziskujemo duhovne in introspektivne poti, ki nam pomagajo premagati težave ter pridobiti nove vizije in ideje za uresničitev svojih načrtov. Vendar pa, če retrogradnost ne prinese globljega vpogleda, lahko vodi v napačne odločitve ali prekomerno čustveno odzivanje, kar ni vedno primerno, še posebej v poslovnih situacijah.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki se sooča s polno Luno in se pripravlja na spremembe ali sprejemanje novih stvari. Naša odločitev bo odvisna od energije, ki jo prinese jutrišnja polna luna.