Astrologinja Lenka: Luna je prešla v znamenje ovna

Luna je prešla v znamenje ovna, kjer je ozračje popolnoma drugačno od tistega v ribah. Tukaj gre vse hitro, ustvarjajo se možnosti za povsem nove in drzne odločitve. Včasih zna ta hitrost povzročiti prenagljenost, manj se tudi razmišlja o posledicah, a za pogumne je to odličen čas.

V sekstilu s Plutonom v znamenju vodnarja ga bo dodatno podpirala, da se bo še bolj drzno lotil stvari, na katere si prej ni upal niti pomisliti.

Danes bo Sonce zapustilo svoje znamenje leva in se bo za en mesec premaknilo v devico.

Devica je znamenje velike inteligence, ker je Merkur planet intelekta. Devica je znamenje, ki rada pomaga, je koristna za druge, s tem pa najbolj pomaga sebi, saj tako zdravi svoje telo. V vsem je skromna, ni vsiljiva, je sramežljiva, manj se ceni.

Venera je tu v največjem zatonu, in ko ji bo uspelo veliko doseči zase, si dokazati, kako uspešna je bila v življenju, bo počasi spremenila odnos, ki ga ima do sebe. Devica je sicer najbolj znana po čistoči in natančnosti. To jo včasih tako zmoti, da pozabi na veliko večje in pomembnejše stvari v življenju.

A ta čas, ko je Sonce v devici, nas lahko bolj spodbudi, da poiščemo svojo dnevno rutino, da se bolj posvetimo zdravemu življenjskemu slogu, ne samo z zdravo hrano, ampak tudi fizično, z zdravim življenjskim slogom. Bolj ko smo povezani s svojim telesom, bolj lahko prisluhnemo njegovim potrebam.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je v znamenju dvojčkov. Že nekaj dni je v kvadratu z retro Saturnom iz znamenja rib. In tu ne le da pride do konflikta med našimi željami in strahovi, ampak se v marsičem omejujemo.

Jupiter bi se rad razširil, povečal, ustvaril optimizem in videl samo lepe stvari, medtem ko Saturn nasprotno vse zmanjša, vidi negativno. Vse jemlje preveč resno, vsega se boji, in to je treba uskladiti.

In vse, kar prihaja iz dvojčkov, vsa radovednost, komunikacija, miganje, ribe vodi v dvom, negotovost, občutek požrtvovalnosti in krivde. In kako vse to uskladiti, da bo tebi in okolici prijetno v tvoji družbi. Raje se prepustite Jupitru, naj vas vodi vera vase, da ste močni in da zmorete vse, pozitivizem, veselje in nasmeh.