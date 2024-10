Astrologinja Lenka: Luna je prešla v znamenje Dvojčkov

Luna je prešla v znamenje Dvojčkov, kar prinaša lahkotnost, odprtost in radovednost. Danes je torej odličen čas za spoznavanje, učenje novih stvari ter izmenjavo informacij. Veliko se bomo pogovarjali, včasih morda celo več, kot običajno.

To so lahko neškodljive zgodbe, ki jih delimo brez posebne globine ali namena, da bi koga prizadeli. Tudi če pride do kakšnih nesporazumov, to ni zlonamerno – gre zgolj za pogovor, tudi če vključuje trače.

Zvečer se Luna postavi v opozicijo z Venero iz znamenja Strelca, kar lahko privede do pretiravanja v čemerkoli. V tem času nam bo Luna nudila priložnost, da uživamo ob knjigi, komunikaciji ali preprostem razmišljanju o tem, kaj moramo narediti v prihodnjem tednu.

Vendar pa bo zvečer Luna v kvadratu z retrogradnim Saturnom. Čeprav tukaj ne bo globokih čustev, lahko prebudimo spomine na neprijetne situacije iz preteklosti. Morda se bomo spomnili nečesa nedokončanega ali nostalgije, kar nas lahko malo ustavi pri naših idejah. V takih trenutkih je pomembno, da prepoznamo te misli, jih obravnavamo in nadaljujemo.

Danes je nedelja, dan Sonca, in Sonce je v znamenju Tehtnice. Ker se bliža koncu tega znamenja, je pomembno, da se osredotočimo na odnose z drugimi. Čeprav Sonce običajno sije enakomerno in daje vsem enako svetlobo in energijo, tokrat morda ni najboljše za nas osebno. Naša pozornost se usmeri na druge, kar lahko privede do pozabe na lastne potrebe in cilje.

Včasih moramo preživeti izgubo ali padec, da bi kasneje dosegli uspeh ali celo slavo. Tehtnica namreč želi biti v javnosti in deliti svoj uspeh z drugimi, kar prinaša priljubljenost.

Zato je danes najlepše preživeti čas v paru in si dan popestriti na kakršen koli način, še posebej za drugega človeka.