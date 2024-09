Astrologinja Lenka: Koga bo s tem prizadela, ponižala in osramotila?

In tako smo hitro prišli do konca septembra in počasi vstopamo v zadnje trimesečje leta. Luna je v Devici in pred svitom je v lepem aspektu z Venero, da se dogovorita, kako bosta čez nekaj dni skupaj nastopili. Kasneje bo tvorila opozicijo s Saturnom iz znaka Rib, da nas spomni, da ni vse v materialnih stvareh, ampak obstaja še veliko drugih stvari, ki so lepe ali čustvene in ki človeka naredijo še srečnejšega. Kako bo to vplivalo na čustva, ki tu skrbijo za vsako malenkost, ali bo le povzročilo še večji strah, da se bo še več stvari nabiralo?

A vendar je tu tudi Mars, ki se nahaja prav v Luninem domu, in nekdo se lahko pojavi v tej krizni situaciji ter ponudi številne rešitve, kako in na kakšen način vse to zapakirati in spraviti do realizacije. Vendar imamo na nebu en velik vodni trigon med Marsom in retro Saturnom iz znamenja Rib. Čeprav sta to dva največja malefika, sta zdaj v dobri poziciji, ki lahko, če ne drugega, naredita kakšen načrt za popravila, prenovo stanovanja ali doma. Lahko se celo izboljšajo nekateri odnosi, ki so že nekaj časa na hladni distanci. Toda vse to zahteva, da se gre z veliko nežnosti in previdnosti, kajti čustva so tako krhka, da lahko vsak gib napačno razumemo.

Hkrati imamo še en lep aspekt, in sicer kazimi konjunkcijo med Merkurjem in Soncem. Čeprav pravimo, da Sonce tukaj ni v najboljši poziciji, pa takšni prizori lahko odprejo veliko lepih stvari. Še posebej zdaj pred mrkom se lahko nekomu odprejo vrata, lahko se odpre kanal, da se začne nekaj novega, lepega, kakšna nova služba. Vse, kar je povezano z javnostjo, komunikacijo, svetovanjem v partnerskih odnosih, to prinaša vzpon do najvišjih višav. In ta čas je okoli 23. ure, ko lahko pošljemo ali napišemo številne želje. Nekaterim bo zasvetila nova misel in nekaj, kar so dolgo načrtovali, čakali, vendar se nikoli niso opogumili. To so spomini, ki se zdaj odpirajo pred mrkom.

Astrološka karta.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in Luna je v Devici ter se počasi približuje objemu s Soncem. In to v znamenju, kjer so vsi odnosi pomembni, prvo, kar nam pride na misel, je partnerstvo. Kakorkoli že, naj ta čustva ne prinašajo ničesar iz preteklosti ali sedanjosti, kar bi osebo močno razjezilo. Kajti zdaj, ko je Luna v Devici, kot da zbira vse malenkosti in vse miniature ter jih osebi postavlja na pladenj. Toda koga bo s tem prizadela, ponižala in osramotila, če ne sebe samega?