Astrologinja Lenka: Kako naj v takšni situaciji pričakujemo, da bo vse tako, kot mora biti?

Luna je v znamenju kozoroga, prebudi nekaj starih in preteklih spominov, bodisi v posamezniku bodisi nasploh na planetu zemlja. Ona je v svojem šibkem dostojanstvu. A ne samo, da je v izgnanstvu, je tudi tista, ki s svojim gibanjem vedno aktivira vse planete v tem, kar pripravljajo. Ona je tisti sprožilec, ki, ko ga Saturn določi in pride čas, le spravi v pogon. Trenutno imamo polovico planetov na nebu, ki so retrogradni in se vračajo, da dokončajo veliko več, česar prej niso mogli. Hkrati je tudi šest planetov, ki so zase v najšibkejšem dostojanstvu, ki so nezadovoljni z znakom, kjer se nahajajo, in njihove reakcije so, da iz sebe izvabijo najšibkejše možno. Luna, Jupiter in Venera so v izgnanstvu, Sonce, Mars in Uran pa v največjem zatonu. In kako naj v takšni situaciji pričakujemo, da bo vse tako, kot mora biti, ne samo v vesolju, ampak tudi med ljudmi. Vsak planet vrže iz sebe tisto, kar je najšibkejše, najbolj uničujoče in najbolj destruktivno.

To vodi Lunin mrk 18. septembra z Luno v Ribah v konjunkciji z Neptunom in Saturnom, ki mu pomaga Uran na najšibkejši stopinji v astrologiji in povzroča uničenje. Še vedno se bo vrtel okoli te stopnje in še ni končal. In zdaj so pred nami posledice velikih padavin, hudournikov, hudournikov, poplav, rušilnih in rušilnih sil.

Astro karta dneva FOTO: Lenka Stanić

Danes Luna je v sekstilu s svojim dispozitorjem Saturnom. Kolikor zna nekatere stvari pomiriti, ustaviti dež in solze, a je retrograden pa še v največjih vodah.

Kasneje je v kvadratu s Soncem, ki gre počasi v največji zaton. Spet bodite previdni pri vseh dogovorih, komunikaciji, predvsem s tistimi, ki so vam v kakršnem koli smislu nadrejeni.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ki je včeraj začel svojo retrogradnost. Ali bo temu človeškemu znamenju dvojčka marsikatero komunikacijo, dogovore, razmišljanja in odločitve uspelo narediti bolj umirjeno in premišljeno, saj le tako lahko najbolje deluje.