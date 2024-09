Astrologinja Lenka: Hvaležnost in negovanje dobrih odnosov sta ključna

Današnja energija je usmerjena v stabilnost, odgovornost in dolgoročne cilje. Luna v znamenju kozoroga prinaša resnost in osredotočenost na tisto, kar je pomembno in trajno. Sekstil z njenim dispozitorjem Saturnom poudarja občutek varnosti in notranje trdnosti, kar nam omogoča, da delamo z vztrajnostjo in premišljenostjo.

Kozorogova energija nas vodi, da v življenju ustvarimo nekaj, kar ima dolgotrajno vrednost, kar je še posebej podprto z intuitivnim občutkom, ki ga Saturn prinaša.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Ko Luna vstopi v trigon s Soncem v devici, se povežeta dve zemeljski znamenji, ki ustvarjata izjemno praktičnost in učinkovitost. To je odlična kombinacija za delo, ki zahteva natančnost, previdnost in osredotočenost na podrobnosti. Devica prispeva k temu, da je vse izvedeno popolnoma, Kozorog pa poskrbi za dolgoročne rezultate. Dan je idealen za materialne dosežke, kot so finančno načrtovanje, organizacija doma ali investicije, saj imamo podporo obeh teh praktičnih energij.

Poleg tega je danes petek, dan Venere, in Venera se nahaja v svojem znamenju tehtnice, kjer cveti. Ta vpliv prinaša harmonijo in lepoto v vse odnose – partnerske, prijateljske ali poslovne. Venera v tehtnici spodbuja k iskanju ravnovesja, estetike in užitka. To je odličen čas za povezovanje z drugimi na harmoničen način, za prefinjene odločitve, povezane z modo, umetnostjo ali notranjo opremo, ter za negovanje lepote v svojem okolju.

Danes je pomembno, da svojo Venero krepimo s stvarmi, ki nas notranje izpolnjujejo – naj bo to estetska izbira, ustvarjanje lepega okolja ali prijeten pogovor z ljubljenimi osebami. Hvaležnost in negovanje dobrih odnosov sta ključna, saj nam prinašata občutek zadovoljstva in notranjega ravnovesja.