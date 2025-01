Astrologinja Lenka: ena stvar lahko danes vodi v nesoglasja

Luna je v znamenju tehtnice in tvori lep aspekt z Jupitrom iz dvojčkov. To ustvarja zelo pozitivno energijo, ki spodbuja dobro komunikacijo, razumevanje in doseganje dogovorov na različnih področjih. Obe nebesni telesi sta v zračnih elementih, kar dodatno prispeva k lahkotnemu prenašanju misli in idej v prakso.

Tehtnica, ki teži k lepoti in harmoniji, je v tem času še posebej naklonjena temu, da si privošči nekaj lepega ali luksuznega, kar bi lahko polepšalo njen dom. Jupiter pa s svojo velikodušno energijo podpira to željo po izobilju, saj vedno stremi k temu, da omogoča več in boljše. Omogoča izpolnjevanje želja, saj je pri njem več vedno bolje.

Napetost med Luno in Merkurjem v kozorogu

Kljub harmonični energiji med Luno in Jupitrom pa kvadrat Lune z Merkurjem v kozorogu prinaša določeno napetost. Merkur v kozorogu razmišlja zelo praktično in racionalno. Pri vsaki stvari, ki jo pridobi ali kupi, išče korist in dolgoročno vrednost. Zanj je trošenje denarja za luksuzne ali nepotrebne stvari zapravljanje brez pravega smisla.

Merkurjeva energija se osredotoča na ustvarjanje stabilnosti in trajnosti, pri čemer poudarja pomen varčevanja in rezerv za prihodnost. Zaradi tega lahko njegovi kritični pogledi na trošenje ali razsipnost ustvarijo manjše nesoglasje. Luna v tehtnici pa, s svojo nagnjenostjo k izogibanju konfliktom in ohranjanju harmonije, lahko tovrstne kritike preprosto presliši, da bi ohranila mir.

Ta kombinacija energij prinaša mešanico optimizma, želje po lepoti in izobilju ter praktičnega razmišljanja, ki zahteva tehtni premislek. Pomembno je, da se najde ravnovesje med uživanjem v trenutku in dolgoročno odgovornostjo.