Astrologinja Lenka: Danes se umirite in cenite tišino

Luna je v dvojčkih in prav to vzdušje nam omogoča, da si vsega, kar se dogaja okoli nas, ne jemljemo preveč k srcu. Tu je tudi Saturn, ki jo bo kritiziral in jo opomnil na nekatere stvari, naj ne hiti, naj naredi svoj red, a vprašanje je, kako uspešen bo.

Venera, planet ljubezni, je prišla v objem svojega največjega ljubimca Plutona. Rada sta skupaj in strastna ter kot da bi bila obsojena drug na drugega. Pluton ji vseskozi nekaj ponuja in je ne pusti iz zveze. Venera pa ne more stran, dokler ne bo on naredil prvega koraka v tej smeri.

Bolj kot poljubljata, se prepirata. Na trenutke se celo sovražita, a se ne bosta ločila. Tako se bosta skupaj postarala in se morda celo srečala v novi inkarnaciji.

To je trenutek, ko se rodi dolgotrajna ljubezen, a po drugi strani sovraštvo z nasilnimi posledicami. Pri Plutonu ni povprečja in pri njem si ali kraljica ali poteptana kot največja smet.

Še en aspekt, ki se odvija čez dan: Merkur iz znamenja Vodnarja je v kvadratu s svojim dispozitorjem Uranom. Malo je v sožitju z njim, po drugi strani pa se mu upira in spreminja zastavljene cilje. Tukaj je vidik, ki odloča zdaj in takoj, vidik napetosti in nepremišljenih potez.

Tukaj bo le s težavo poslušal, kaj ima nasprotna stran za povedati in jo bo prekinil še preden bo spregovorila. Danes rabimo mir, saj smo lahko zelo ranljivi. Ne prepirajte se. In danes ne rešujte materialne in finančne težave.

Danes je sobota, vladar je Saturn in je v znamenju rib. Ves ta sklop vodi pet planetov v znamenju rib in so tihe, mirne, želijo si tišino, mir in meditacijo. In zakaj potem tega ne bi zmogli tudi mi?