Astrologinja Lenka: Danes je Venerin dan, ki je v znamenju raka

Luna je v znamenju raka in hkrati gosti druge planete od Sonca in Venere, kjer bo nocoj mlaj. Vsa energija je usmerjena v dom in družino oziroma vse, kar je povezano s hišo. To je znamenje, ki so mu občutki in čustva najpomembnejši.

Energija Marsa iz znamenja bika gre v lep aspekt s Saturnom iz znamenja rib. Gre za trmasto energijo in še Mars je v Biku, ki se želi finančno in materialno samouresničiti. In retro Saturn daje možnost, da se nekatere nedokončane stvari dokončno dokončajo.

Danes je petek, Venerin dan in je v znamenju raka. Je čustvena, občutljiva in bi vsem je ugodila. Sonce ji pomaga osvetliti marsikaj in najti najboljšo možnost zase. In najbolje ji bomo pomagali, ko si bomo privoščili nekaj, kar je lepo, udobno in v čemer uživamo.