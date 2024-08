Astrologinja Lenka: Danes je Jupitrov dan, ki je v znamenju dvojčkov

Luna je v znamenju raka, kar prinaša močna čustvovanja, lahko že ob vsaki besedi, gesti, celo pogledu.

Najprej bo tvorila trigon z retro Saturnom iz znamenja rib in nam bo dala občutek, da obstaja nekdo, ki podpira naše načrte in poglede. Na take ljudi se lahko zanesemo.

Ob 15.24 bo Venera, planet ljubezni, harmonije, okusa, mode, prešla v svoje znamenje tehtnice. Tam bo ostala do 23. septembra. To bo najlepša Venera, saj ne bosta najpomembnejša hrana in dokazovanje, kako lepa in pomembna je.

V tehtnici so zanjo najpomembnejši partnerski in ljubezenski odnosi. Želi, da je vse v najlepšem redu, čeprav ima na tem področju največ težav. Pomembno je, kako se drugi izražajo, govorijo, kakšen odnos se ustvari, saj želi, da je vse primerno.

Okoli sebe vidi samo lepoto, zato je na prvem mestu, kako je videti, kako se obleče in kako jo vidijo drugi. Ima okus in občutek za modo, zato želi imeti ob sebi tiste, ki so kreativni in imajo po možnosti v lasti butike z oblekami in kozmetiko.

Izkoristimo njeno gibanje v znamenju tehtnice, da si privoščimo nekaj lepega.

Takoj ko bo Luna vstopila v znamenje tehtnice, bo prvi aspekt, ki ga bo naredila, trigon s Plutonom. Tukaj bomo obnavljali velike ljubezenske zveze, tiste, ki so polne strasti in tudi želje po biti dolgo skupaj. Gre za usodna srečanja, ki se jim ne moreš upreti, saj te ta energija kar potegne vase, od tebe pa je odvisno, kako boš vse to negoval naprej.

Danes je četrtek, Jupitrov dan. Je v znamenju dvojčkov. Ker je šele v sredini znamenja, mora še veliko pokazati, dati vero, navdih, pomagati marsikomu pri doseganju ciljev. Rad pa vidi, da verjamemo vase in da imamo načrte, kako svoje želje izpolniti.