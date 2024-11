Astrologinja Lenka: Danes je dan Sonca, ki je v znamenju Škorpijona

Luna v Dvojčkih se počasi odmika od vpliva kvadrata s Saturnom, ki pogosto prinaša kritike in občutke, da nekaj ni bilo opravljeno pravočasno ali skladno z ustaljenimi navadami in rutino. Kljub temu Luna v Dvojčkih ne jemlje vsega preveč resno. Zaposlena je z različnimi informacijami, kar pomeni, da so opombe Saturna pogosto slišane le mimogrede in brez pretiranega poglabljanja – zato ne vplivajo na razpoloženje celotnega dne.

Ko se Luna premakne naprej, pride v opozicijo z Merkurjem, ki je trenutno v letečem in nemirnem Strelcu. Merkur v tem položaju pogosto deluje kaotično, saj želi narediti preveč stvari hkrati in brez jasnega načrta. To nasprotovanje prinese nerazumevanje: ena stran govori eno, druga pa sliši nekaj povsem drugega, kar vodi v zmedo in nesporazume.

Tu je prisoten tudi Jupiter, ki vse skupaj potencira. Jupiter v konjunkciji z Luno prinese pretiravanja – v občutkih, nagnjenosti k pomoči drugim in razdajanju samega sebe, tudi takrat, ko pomoč ni zares potrebna. V povezavi z Merkurjem pa ustvarja pravo miselno zmešnjavo, kjer je v glavi milijon misli, a le malo koristnega ali jasnega. Posledično pogovori pogosto ostanejo prazni in brez konkretnih zaključkov ali dogovorov.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je trenutno v znamenju Škorpijona. To je znamenje globokih strasti, intenzivnih raziskovanj in potrebe po nadzoru. Vendar Škorpijon ne zaupa nikomur in ničemur, dokler vsega ne preveri sam. Ta nenehna potreba po nadzoru vodi v notranje preobrazbe, ki so lahko zelo intenzivne – na primer izgubo službe, občutek izgube samega sebe ali druge pomembne spremembe.

Dodaten izziv prinaša opozicija z Uranom, ki ustvarja občutek kaotičnosti in nezaupanja – komu lahko človek zaupa, s kom lahko gradi nekaj stabilnega? Zaradi tega se pojavlja notranja napetost in nervoza, ki lahko vodita v nenadne odločitve, kot so prekinitev odnosa, zapustitev službe ali drastične spremembe v življenju.

Na koncu pa vse te energije kažejo, da je ključ v iskanju notranjega miru, tišine in zaupanja – vase in v druge ljudi. Pomembno je razumeti, da obstajajo tudi dobri ljudje in da je trdnost zunanjih odnosov odvisna od tega, kako stabilni smo sami v sebi in svojih življenjskih vrednotah.