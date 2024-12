Astrologinja Lenka: Danes imamo veliko izzivov, ki jih moramo uravnotežiti

Ja, danes imamo veliko izzivov, ki jih moramo uravnotežiti, da nam ne povzročajo težav. Luna je še vedno v Škorpijonu, še vedno išče nekaj polomljenih stvari in nekaj, kar je nekoč bilo. Tako vstopi v kvadrat z Venero, ki kar prekipeva od neodvisnosti od kogarkoli, ki uživa svojo svobodo in zmore vse, nasproti Lune, ki misli, da marsikaj ni za takšno vedenje ali pa ga preprosto zavidanje za takšen pogum vodi v notranji bes.

Nato gre v opozicijo z Uranom in šele tu bi naredila rez za vse v življenju, saj ne prenese svojih čustev, ki jo spravljajo ob pamet, in ne tistih, ki so nasproti nje, ki zanjo ne naredijo prav nič. A Luna, namesto da bi se malo spremenila in sprejela neke novosti, spremenila dosedanji način razmišljanja ali vedenja, ohranja svojega. In potem je tu še dodaten stres, nervoza, napeto stanje.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Okoli 21. ure preide Luna v znamenje strelca, da si damo duška, da pogledamo naokoli, kako je vse lepo in kako pomembno je za vse. Takoj je v sekstilu s Plutonom in le on mu daje oporo, da naredi še več in še močneje.

Vendar pa imamo na nebu Merkur iz znamenja strelca, ob tretjem povratku v tem mesecu gre v kvadrat s Saturnom iz znamenja rib. Imajo istega menedžerja, tako da ne bo nič katastrofalnega, bodo pa kritike, nekaj majhnih strahov in omejitev. Kako si lahko toliko privošči, tako visoko leti, pa za to ni realnosti, nekatere stvari so le v idejah, v veri in kdaj se bodo uresničile? Vse to je majhna težava, ki tega Merkurja ne bo preveč obremenjevala, saj ima iz vsega izhod. To bodo obrnili na šalo, da je obljuba, da bo bolje in vse v redu, samo pozitivna naravnanost.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa je v znamenju vodnarja, sama, svobodna, uživa v vsem, saj ve, da to zmore in si zasluži. In če jo kdo kritizira, ker se svobodno odmika od ustaljenega in običajnega, kaj je potem že enkrat eksperimentirati. Podpirajmo jo v vsem, ona je naša sreča, volja, želja, kar nas vleče naprej. Zato si zasluži vsaj eno malenkost, ki ji jo podarimo, vrnila pa bo veliko več kot to.