Astrologinja Lenka: Današnji dan prinaša globoko preobrazbo osebnosti

Mesec je že prestopil v znamenje Raka, v svoj dom, vendar ima tu gosta, ki ni ravno dobrodošel, zato lahko to nekoliko poruši celotno vzdušje. Zato je potrebna previdnost pri tem, kako in na kakšen način pristopamo ali celo skrbimo in ščitimo svoje najbližje.

Imamo še en ugoden aspekt na nebu, in sicer med Merkurjem v znamenju Škorpijona in Saturnom v znamenju Rib. Tukaj so besede jasne, globoke, ostre, kar prinaša stabilnost v vso komunikacijo. Tukaj se nič ne prepušča naključju, temveč se gre do dna, do bistva, ali celo še globlje. Vse je treba vedeti, vse je treba raziskati. S Saturnom, ki je še vedno v retrogradnem gibanju, se lahko nekaj prikaže ali celo odkrije iz preteklosti ali o nečem, na kar smo pozabili. Vse to poteka na zelo subtilen, nežen in tih način, s pridihom dodatne intuicije, ki jo omogoča voda. Hkrati se lahko obnovijo stari nesporazumi, da se poišče, kje je prišlo do težave in kaj je bil razlog za nesporazum.

Sonce je doseglo zadnjo stopnjo znamenja Tehtnice, saj se pripravlja na jutrišnji vstop v znamenje Škorpijona. In tako naleti na kvadrat s svojim drugim dispozitorjem, Plutonom. To pa ni lahka zadeva. Zahteva veliko soočenje s svojim egom in potrebami. Sonce v Tehtnici, kaj bi bilo drugega, če ne o partnerskih odnosih, Pluton pa zdaj ne dopušča napredovanja, novih začetkov, dokler se nekaj ne zaključi, morda tudi na nekoliko bolj grob način. Pluton zahteva iskrenost in resnico, predvsem do samega sebe. To lahko povzroči velik konflikt ega in nespoštovanje nekoga na položaju, ki predstavlja avtoriteto. To je tudi aspekt, ki lahko prinese globoko preobrazbo osebnosti, da spremeni stališča in poglede v odnosu do mnogih stvari.

Astrološka karta.

Danes je torek, Marsov dan, in Mars je v znamenju Raka. Trudi se, da bi potlačil svojo energijo in je ne izražal neposredno, kar pa je težava zanj in za tiste, ki se nahajajo v njegovi bližini. Tukaj vse poteka skozi globoke čustvene procese. Podporo lahko prejme nepričakovano in hitro, od prijatelja, nekoga, ki mu lahko hitro in nepredvidljivo da novo idejo ali dober nasvet, kako nekaj spremeniti v domačem okolju. Ne branite se, sprejmite to podporo.