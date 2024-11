Astrologinja Lenka: Dan za nove priložnosti in optimizem

Luna je trenutno v Ovnu, vendar je današnje vzdušje veliko bolj pozitivno, saj ustvarja harmonične aspekte s planeti. Trigon z Merkurjem, ki se nahaja v optimističnem in energičnem znamenju Strelca, odpira vrata lepim besedam in prijetnim dogodkom. Kombinacija teh dveh ognjenih energij prinaša obilico kreativnosti in motivacije, kar opolnomoči naše poglede na življenje ter nas navda z optimizmom. Danes so odlične priložnosti za dobre dogovore, ne glede na to, ali gre za večje poslovne projekte ali manjše osebne načrte – vse poteka gladko in skladno s pričakovanji. Dan je še posebej ugoden za poslovna pogajanja, saj Merkur v Strelcu spodbuja povezovanje s tujino, mednarodnimi partnerji ali celo daljna potovanja.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna nato vstopi v lep sekstil z Jupitrom v Dvojčkih, ki je ravnokar začel svojo retrogradnost. Ta aspekt prinaša dodatno podporo in občutek, da zmoremo še več, zato je odličen čas za začetek novih projektov. Kljub temu je pomembno, da ostanemo realistični in previdni pri finančnih odločitvah, da se ne bi znašli v težavah zaradi pretiranega optimizma. Sedaj je tudi pravi trenutek, da se lotimo nedokončanih nalog ali projektov iz preteklosti, saj je Jupiterjeva energija usmerjena k optimizmu in veri v uspeh. Ta vpliv nas spodbuja, da nikoli ne izgubimo vere vase in da lažje dosežemo svoje cilje.

Danes je sreda, dan pod vplivom Merkurja, ki pa se nahaja v znamenju Strelca. Čeprav je Merkur v tem znamenju astrološko v izgnanstvu, saj ga bolj zanimajo filozofske in idealistične teme kot pa praktične zadeve, je hkrati odličen za učenje tujih jezikov, vpisovanje v izobraževalne programe v tujini in načrtovanje potovanj. Merkur v Strelcu prinaša lahkotnost, veselje in pripravljenost na šale, kar omogoča, da razveselimo sebe in druge ter izkoristimo ta vpliv za osebno rast in širjenje obzorij.