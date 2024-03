Astrologinja Lenka: Dan za dogovore in načrte

Luna je v znamenju raka, opoldne pa je naredila trigon s Saturnom v ribah. Dve močni, tihi energiji vode, ki premikata silne energije, predstavljata dobro zlitje nasprotij. To odpira možnosti dogovorov, za nove in stare začetke, obnovo ali zaključek nerešenih situacij. Dobrodošel bo nasvet starejše osebe.

Jupiter v biku tvori sekstil z luno, kar pomeni, da je danes dober dan za nove začetke, nakupe in potovanja. Za načrte, kjer bosta relevantni tako psihološko kot materialno stanje. Danes bo njuna medsebojna povezava omogočala podporo in zaščito - to pomeni, da je dan za materialne in finančne dosežke.

Kasneje bo luna tvorila kvadrat z Merkurjem. Ne samo, da je ta v znamenju ovna, kar znižuje potrpljenje, spodbujal bo celo trmo in mišljenje, da ste glavni, vaša beseda pa mora biti zadnja. Konjunkcija s severnim vozlom bo še spodbujala rast teh občutkov; lahko se zgodi, da boste preostri in neposredni. To marsikomu ne bo pogodu, lahko vas doletijo kritike na ta račun.

Ne bodite preveč neposredni, imejte občutek za sočloveka. FOTO: Shutterstock

Danes je ponedeljek, lunin dan. Ta v astrologiji simbolizira dušo, reakcije, občutke in sočutje. Rak spodbuja k izražanju čustev, lahko boste živčni, žalostni, nestabilni.

Zapomnite si, da čustva obvladujete sami - niso čustva tista, ki nadzorujejo vas. Jok je dober za emocionalno čiščenje, a ne za vsako malenkost.