Astrologinja Lenka: Dan prinaša pomemben trigon med Soncem v Strelcu in Marsom v Levu

Luna je še vedno v znamenju tehtnice, kar prinaša številne pozitivne in uravnotežene energije. V tem času lahko pričakujemo premišljene in harmonične poteze.

Luna bo oblikovala sekstil z Merkurjem, ki je ravno začel svojo retrogradno fazo. Kljub temu Merkur ostaja močan, saj se nahaja na pomembni točki in je trenutno v fazi OOB (out of bounds), kar pomeni, da presega svoje običajne meje – bodisi v pozitivno bodisi v negativno smer. Zdaj, ko je v Strelcu, se osredotoča na odpravljanje napak preteklosti in načrtovanje za prihodnost.

To je čas za vrnitev k opuščenim projektom in obnavljanje prekinjenih pogovorov. Priložnost imamo, da se v miru poglobimo vase, razmislimo o svojih dejanjih in ugotovimo, kaj je najbolj smiselno reči ali storiti. V takšnih trenutkih imamo veliko možnosti za osebno rast in izboljšanje odnosov.

Po 10. uri bo Luna v praznem teku, kar je idealen čas za sproščujoče dejavnosti, kot so meditacija, joga ali lahkotna opravila. Vendar ni priporočljivo začenjati novih projektov, saj prazni tek prinaša retrogradne učinke.

Današnji dan prinaša tudi pomemben trigon med Soncem v Strelcu in Marsom v Levu. Ta aspekt polni z energijo, ustvarjalnostjo in močjo. To je čas za gradnjo, razvoj in navdih – tako zase kot za druge. Mars spodbuja plemenito delovanje, ki ga Sonce podpira z moralo in iskanjem resnice. Vendar pa sta tako Lev kot Strelec znamenji, ki lahko prineseta pretiran ponos in potrebo po dokazovanju. Zato je pomembno, da ostanemo skromni in se izognemo pretiravanju.

Ker je danes sreda, dan, ki ga povezujejo z Merkurjem, in ker je Merkur retrograden in zunaj meja, lahko to poveča potrebo po globljem razmisleku. V Strelcu Merkur pogosto prinaša pretiravanja – tako v pričakovanjih od drugih kot od sebe. Zato se priporočata mir in umirjenost, brez velikih dram.

Vzemite si čas za tišino, premišljevanje in načrtovanje. Zaprite oči in si predstavljajte, kako želite, da se stvari razvijejo. Merkur, ki simbolizira miselni proces, potrebuje počitek, še posebej od ostrih in nepremišljenih besed. Dajte možganom trenutek miru, da boste lažje sprejemali bolj premišljene in smiselne odločitve.