Astrologinja Lenka: Dan je navdihujoč, vznemirljiv in poln presenečenj

Luna potuje proti koncu znamenja Strelca in še naprej ustvarja pozitivno energijo in prijetno vzdušje.

Vendar jo že čaka Neptun, ki še vedno stoji na najlepši in najbolj opojni stopinji znamenja Rib. Ko gre za kvadrat, lahko ta ustvari napačen vpogled ali občutek. Oseba se ne počuti dobro, saj ni prepričana v to, kar misli, čuti ali počne. Ta občutek omahljivosti in negotovosti jo vleče k neiskrenim dejanjem, k nečemu, za kar ne ve, ali je resnica ali ne. Ob tem doživlja tudi razočaranje, saj se ni zavedala, da se ji lahko kaj takega zgodi.

Iz te nekoliko grenke izkušnje, ki jo bomo občutili okoli 15. ure, Luna preide v znamenje Kozoroga, kjer ne bo imela preveč časa za razmišljanje o zabavi, druženju in uživanju. Tu življenje oblikujeta delo in organizacija.

Je pa Merkur prišel v natančen sekstil z Neptunom. To nakazuje veliko intuicijo, ki lahko doseže in uresniči veliko stvari. Neptun s te stopnje daje veliko domišljije, odpira globoke talente, ki lahko navdihnejo osebo za pisanje, učenje in izražanje najbolj nepredstavljivih zamisli. Spoznamo in odkrijemo lahko nekatere resnice, ki so bile globoko skrite in so povezane z ljubezenskimi, čustvenimi ali poslovnimi odnosi. Še posebej, ker se ta sekstil dogaja na vrhuncu dveh osebnih planetov, kar prinaša še več romantike, navdiha in celo dogovorov za ljubezenske in čustvene zveze.

Venera medtem iz svojega najboljšega položaja vstopa v sekstil z Uranom, ki se nahaja v njenem znamenju. Kakšne nepričakovane, presenetljive in pustolovske zamisli lahko tu ustvarita dva nenavadna planeta? Kaj vse si lahko izmislita novega, kar še ni bilo videno, a je hkrati presenetljivo in inovativno? Kakšne ljubezenske afere se lahko nepričakovano, nenadoma pojavijo? In to celo z najboljšim prijateljem ali prijateljico! Obeta se tudi veliko presenečenje, ki ga lahko doživimo od bližnje osebe, in to na najboljši možni način, skozi neko nepričakovano materialno stvar.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je v znamenju Vodnarja. Odpira in osvetljuje dodatne možnosti za nova odkritja, nove izzive in še večji pogum. S tako lepimi vidiki, ki jih ustvarjajo planeti, je dan zelo navdihujoč, vznemirljiv, poln presenečenj in še več domišljije, zamisli in talentov. Izkoristimo najboljše!