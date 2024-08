Astrologinja Lenka: Da ne govorimo o konfliktih, ki se pojavljajo med zakonci, partnerji, zaposlenimi ...

Luna je še vedno v znamenju škorpijona in še vedno poskuša razčistiti nekatera svoja čustva, odvreči tisto, kar jo tišči in zaradi česar se počuti tako neprijetno. Obstaja pa trigon s Saturnom in on je vedno tisti, ki daje potrpežljivost, ki svetuje človeku, kako in na kakšen način s svojo vztrajnostjo in vztrajnostjo narediti najboljše možno. Pri njem se nič ne mudi, zdaj in takoj, ampak počasi pogledati celotno situacijo in jo potem rešiti. Če se problem ne reši zdaj, se le odlaga, človeka pa še vedno čaka, kot neopravljena naloga in ko se mora z njim soočiti. Luna pa je v fiksnem znamenju, ki zelo težko opusti vse, kar je zadržala, kar je čutila, da je usmerjeno proti njej, in si s tem dela dodatne težave, ne samo na čustvenem, temveč tudi na fizični ravni.

Tudi v takšni situaciji, ko ima občutek, da so vsi proti njej, Luna naredi kvadrat s Soncem iz znamenja leva. Heloo, trk dveh trmastih in nepopustljivih ljudi, kjer vsak hoče po svoje, a vedno v tako šibkem položaju, bo še bolj utrpela čustva in duša človeka, saj je tako ali tako v svojem šibkem položaju. To otežuje in otežuje vse načrte, ki ne zadevajo le poslovnega, ampak tudi čustvenega stanja. Človek le stežka najde tisto notranjo kombinacijo, kaj hoče ali kako to izpeljati in v takem stanju enostavno odneha, saj nima dovolj notranje moči in moči. Da ne govorimo o konfliktih, ki se pojavljajo med zakonci, partnerji, med nadrejenimi in zaposlenimi v podjetju. A zdi se, da je človek poklican, da zahteva svojo pravico zdaj ali pa se zoperstavi močnejšemu. In to je najslabši čas za reševanje takšnih situacij, če ne gre dobro, ga pustite za drugi boljši čas.

Astrološka karta.

Danes je ponedeljek, lunin dan, on pa je še vedno zaprt v svoja čustva, v svoje težave in se ne more odpreti in ne more zaupati drugim, ker je doživela preveč prizadetosti, izdaje, zapuščenosti ... In ali bo zmogla sama?