Astrologinja Lenka: Čustvena negotovost in priložnost za preobrazbo

Mesec v devici je zgodaj zjutraj v opoziciji z Neptunom iz znamenja rib. To dodatno zmede že tako nezaupljivo in skeptično devico. Zaradi tega postane negotova in zmedena, ko gre za čustva. A že okoli 12.30 preide v znamenje tehtnice. Tu se energija usmeri k lepim stvarem, prijetnim pogovorom in večji predanosti tistim, ki so nasproti nje – naj gre za čustvenega, poslovnega ali prijateljskega partnerja.

Takoj po vstopu oblikuje trigon s Plutonom iz znamenja vodnarja. Ta aspekt prinaša veliko moč in energijo, kar omogoča obnovo odnosov, njihovo izboljšanje na višjo raven ter razjasnitev in odstranitev vsega, kar je ostalo nejasno, neodprto ali zaradi strahu neizrečeno ali skrito. Pred njo je težka odločitev in zahtevno spuščanje preteklosti, a to je edina rešitev za vzpostavitev ravnovesja ali začetek nečesa novega.

Prav tako je tu sekstil s Soncem, ki je na začetku znamenja strelca. To prinaša veselje in pozitivno energijo za vse naloge, povezane s tovrstnim delom.

Astrološka karta. FOTO: Das

Sekstil z Marsom iz znamenja leva prinaša obilico kreativne energije in samozavesti v vse, kar oseba želi ustvariti. Ne samo to, postane navdih in spodbuda drugim za večje in boljše uspehe v njihovem življenju. Hrabrosti in energije je v izobilju, volja pa še večja, kar vodi k temu, da oseba postane prva v tem, kar si želi doseči.

Merkur, planet razuma ter vseh zavestnih in nezavednih odločitev, je v stanju mirovanja in se pripravlja, da jutri začne svojo retrogradno pot.

Danes je ponedeljek, Mesečev dan, in ta je v znamenju tehtnice. Čeprav je zanj pomembno, da vse poteka prijetno in harmonično, je njegova največja potreba najti svojo pravo identiteto, ki jo spretno skriva tako pred sabo kot pred drugimi. Najti mora, kdo v resnici je, sneti masko in se soočiti z realnostjo, ne glede na to, kako neprijetna je. Ne zaradi sveta in drugih, temveč zato, da ne skriva svojega pravega stanja in ne zakriva svojih čustev za masko nasmeha.