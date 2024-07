Astrologinja Lenka: Človek ima občutek, da je vse prepozno, da mora pohiteti

Danes je Jupitrov dan, Luna pa je v njegovem znamenju rib in se je potrudila, da bi nam dala dan, poln različnih energij in informacij. Zjutraj jo zbudi Uran, da jo pretrese in ji da več zagona za številne današnje aktivnosti. Ta pozitivni vidik daje vedno nekaj novega, nenadnega ali celo odločitve, ki se sprejemajo ali spreminjajo vsako uro.

Luna je v znamenju rib, zato ji lahko dodatna konjunkcija z Neptunom da več intuicije, vizije za prehod v novo znamenje.

Okoli 17. ure preide v znamenje Ovna in to je energija, ki vre in kriči sama od sebe. Človek ima občutek, da je vse prepozno, da mora pohiteti, vse pospešiti, da ni časa za kakršno koli čakanje. In ta hitrost ga vodi do nepremišljenih dejanj ali celo do prepirov.

Iz znamenja Ovna je takoj v trigonu s Plutonom iz znamenja Vodnarja. To lahko prinese mirnejšo in previdnejšo situacijo za marsikaj. Ker jo Pluton malo ustavi, da se poglobi v vse stvari in ne, da kar gre mimo.

S svojim dispozitorjem Marsom naredi sekstil, ki ji daje dodatno energijo in moč, da gre v vseh akcijah še bolje in hitreje. Neustrašno in pogumno za veliko novih začetkov in novih služb. Luna iz trigona s Soncem nato počasi prehaja v fazo padanja in samodejno pripelje do konca marsičesa.

Merkur je hitro prestopil znamenje leva, je na 29. stopinji in to ni najboljša rešitev za kakršne koli dogovore ali načrte, saj se bo izkazalo, da ni tako, kot je bilo načrtovano. Ali si bo oseba sama premislila ali pa sam dogovor preprosto ne bo šel po načrtih. Tudi za nakup česar koli ni najboljši položaj, še manj za ustanavljanje novih poslov ali kakršnih koli dogovorov.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on je v znamenju dvojčkov, znamenju, kjer mora človek postoriti veliko stvari hkrati. Tukaj je tako širok razpon, da bi človek imel, kupil, posedoval vse, kar vidi. Vsega je premalo zanj. Najbolje se je osredotočiti na knjige, na članke, na kakšno izobraževanje, saj ga bo vsaka nova lekcija še bolj zanimala. Dobro je za vse vrste kratkih potovanj, pa tudi za popravljanje vseh tesnih odnosov, ki so že načeti.