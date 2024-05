Astrologinja Lenka: Čas za obnovitev nekaterih nerešenih situacij iz preteklosti

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje kozoroga, osredotočena na vse, kar zahteva večje dosežke v poslu, a brez prikazovanja druge plati, torej čustev. Je pa že takoj zjutraj v kvadratu z Marsom, ki je po svoji legi in mestu vsekakor veliko močnejši in zelo hitro rani dušo, občutke, že ob eni majhni neprevidnosti. Druga oblika, ki se lahko pojavi, je samopoškodovanje, saj je doseči nekaj veliko več in ne izbrati sredstev vedno problematično. Da ne govorimo o kritikah ali poškodbah z nasprotne strani, tako da dan ostane v tem vibriranju. Šele zvečer bo Luna naredila trigon z Uranom, da ji da nekaj novih idej, novih pogledov, ki jo bodo pomirili in zamotili. Materializacija številnih idej, ki jih ima Uran tukaj, vendar morate biti pripravljeni na to.

In danes in nocoj se Merkur počasi približuje sekstilu z Saturnu iz znamenja rib. Kakšne vse so skrivnosti in o čem bi bilo treba tukaj govoriti. Morda mu bo Saturn razkril kaj, kar se mu je že dolgo pripravljal povedati, kaj v zvezi s preteklostjo, s kom starim ali s kakšnim dejanjem njegovih staršev. Lahko ga podpira, da še bolj vztraja pri uresničevanju vseh materialnih idej, saj je Merkur tukaj ravno za to. Uresničevati konkretne ideje in zamisli, počasi, a vztrajno. Čas je tudi za obnovitev nekaterih nerešenih situacij iz preteklosti ali s starejšo osebo.

Astrološka karta.

Danes je ponedeljek, lunin dan in je v znamenju kozoroga. Nima časa za nežnosti, čustva, kar ne pomeni, da ne ljubi svojih, ampak ustvarja občutek, predvsem pri otroku, da je neljubljen, zavrnjen in nikoli deležen objema. Običajno je mama tako zaposlena, da ji je pomembno, da mu zagotovi kruh, če že ne objema. In kaj otrok še rabi?