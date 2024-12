Astrologinja Lenka: Čas za nove pobude, za nove začetke

Luna v Ribah ob zori naredi sekstil z retro Uranom v Biku. Čeprav je tukaj energija popolnoma umirjena in brez večjih dejanj, Uran vse prebudi, naredi prostor, da se vse odvija hitreje, naredi nekaj nepričakovanega in z novimi idejami.

Takrat gre Luna v objem Neptuna, v objem megle oziroma idej, ki jih želi obuditi, to pa je stvar in moč posameznikov, za katero varianto se bodo odločili. To je trenutek, ko se lahko marsikatera želja, marsikatera ideja uresniči, ali pa se človek preprosto vda in se ob občutku nemoči predaja nekim dodatnim substancam, ki ga kasneje še bolj ohromijo.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Okoli 14.30 Luna preide v znamenje Ovna, v znamenje, kjer je energija usmerjena v številna ustvarjalna in hitra dejanja. Tu ni čakanja, tudi tam, kjer si je treba dati nekaj časa in počakati. Takoj preide v sekstil s Plutonom iz znamenja vodnarja in okrepi tisto željo, energijo, iniciativo, ki je tukaj na pretek. Daje še večjo samozavest, da človek zmore več od tistega, kar čuti v svoji duši. Povečuje neustrašnost, ki jo Oven sam nosi v sebi, da se lahko sooči z vsemi težavami in jih uspešno premaga.

Zvečer naredi sekstil z Venero, ki si je pravkar zagrabila pot v znamenju vodnarja. Le to je neustavljiva energija, volja, želja po vseh spremembah in vseh novih skušnjavah. Tisto sebičnost, ki jo oven nosi v sebi, bo sedaj moral deliti in se povezovati z drugimi ter stvari početi skupaj. To je lep aspekt za druženje, akcije, zabavo ali zgolj občutek svobode in vsega, kar si človek želi in doseže brez obžalovanja do njega.

Danes je ponedeljek, dan Lune, in je v najdrznejšem in najbolj odprtem znamenju Ovna. Za nove pobude, za nove začetke, za vse, kar je prej oklevala, ali začeti ali ne. A ne glede na vzdušje, ki se ustvarja in na to, da smo tako neustrašni glede vsega, ne pozabimo, da je Merkur retrograden, Mars pa na začetku svoje retrogradnosti, da ne hitimo ali premalo razmišljamo o vsaki iniciativi.